Izniman uspjeh hrvatskog trenera: Bitke naših stručnjaka su osobne, priče gradimo individualno

Krunoslav Jurčić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih nogometnih stručnjaka, ostvario je izniman uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri – proglašen je najboljim trenerom u Egiptu za sezonu 2024./25. Ovo veliko priznanje stiglo je nakon povijesne sezone s Pyramidsom, klubom kojeg je preuzeo početkom 2024. Pod njegovim vodstvom, Pyramids je osvojio naslov afričke Lige prvaka, prvi takav u klupskoj povijesti, te egipatski Kup. Vrhunac Jurčićeve egipatske avanture bio je spektakularni trijumf nad južnoafričkim Mamelodi Sundownsom u finalu s ukupnih 3:2, što je i prvi put da je hrvatski trener osvojio elitno afričko natjecanje. Osim toga, njegova momčad borila se do samog kraja i za naslov u egipatskoj Premier ligi.