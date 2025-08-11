Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
BREAKING
ODLAZAK DIVE Preminula je Gabi Novak
Prijateljstvo Gabi Novak i Arsena Dedića preraslo je u ljubav: Njezinu sliku čuvao je i prije nego su se upoznali
Poslušaj
Prijavi grešku
JURČIĆ ZA VL

Izniman uspjeh hrvatskog trenera: Bitke naših stručnjaka su osobne, priče gradimo individualno

Autor
Hassan Haidar Diab
11.08.2025.
u 11:00

- Prije svega, ponosim se time što sam došao do toga vlastitim putem. Mi, hrvatski treneri, svoje priče uglavnom gradimo individualno. Nemamo zajedničku strategiju hrvatskog nogometa kroz koju bismo plasirali trenere ili igrače, naše su bitke uglavnom osobne. Tako sam i ja došao u Egipat kao potpuno nepoznato ime i nepoznat trener za egipatsku sportsku i nogometnu javnost.

Krunoslav Jurčić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih nogometnih stručnjaka, ostvario je izniman uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri – proglašen je najboljim trenerom u Egiptu za sezonu 2024./25. Ovo veliko priznanje stiglo je nakon povijesne sezone s Pyramidsom, klubom kojeg je preuzeo početkom 2024. Pod njegovim vodstvom, Pyramids je osvojio naslov afričke Lige prvaka, prvi takav u klupskoj povijesti, te egipatski Kup. Vrhunac Jurčićeve egipatske avanture bio je spektakularni trijumf nad južnoafričkim Mamelodi Sundownsom u finalu s ukupnih 3:2, što je i prvi put da je hrvatski trener osvojio elitno afričko natjecanje. Osim toga, njegova momčad borila se do samog kraja i za naslov u egipatskoj Premier ligi.

Ključne riječi
nogomet Egipat Krunoslav Jurčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve