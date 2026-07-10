Brat Zlatka Dalića otkriva za VL: 'Povrijedilo ga je ono što su mu radili, a postojali su i snažni pritisci...'

Kako je obitelj dojučerašnjeg izbornika podnijela njegov odlazak s čela reprezentacije? Razgovaramo s Miranom Dalićem, starijim Zlatkovim bratom, važnom figurom u njegovu životu.
– Zlatko je donio odluku, a sigurno mu je teško otići nakon ovih gotovo devet godina sjajnih rezultata, sjajnih uspjeha, puno sreće i zadovoljstva. Međutim, i ta odluka pokazat će se ispravnom, kao i sve odluke koje je donosio otkako je sa šesnaest godina otišao od kuće – kaže Miran Dalić i nastavlja:
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Neinteligentno i kontraprodukitvno je na padati i blatiti nekoga koji je nekoliko puta doveo ekipu na sam svjetski vrh. Ne čitam dalje od naslova kad se pojavr naznake u naslovu da je o tome riječ. Kojj karakter i ptofesionalac moraš biti kad uzmeš takav zadata na sebe i kaj to govori o osobi koja piše protiv nekog uspješnog trenera.