Brat Zlatka Dalića otkriva za VL: 'Povrijedilo ga je ono što su mu radili, a postojali su i snažni pritisci...'

Kako je obitelj dojučerašnjeg izbornika podnijela njegov odlazak s čela reprezentacije? Razgovaramo s Miranom Dalićem, starijim Zlatkovim bratom, važnom figurom u njegovu životu.



– Zlatko je donio odluku, a sigurno mu je teško otići nakon ovih gotovo devet godina sjajnih rezultata, sjajnih uspjeha, puno sreće i zadovoljstva. Međutim, i ta odluka pokazat će se ispravnom, kao i sve odluke koje je donosio otkako je sa šesnaest godina otišao od kuće – kaže Miran Dalić i nastavlja: