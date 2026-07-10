Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU S MIRANOM DALIĆEM

Brat Zlatka Dalića otkriva za VL: 'Povrijedilo ga je ono što su mu radili, a postojali su i snažni pritisci...'

Autor
Tomislav Dasović
10.07.2026.
u 08:00

Emotivno doživljavam nastupe svih selekcija Hrvatske, ne samo u nogometu, a sad kada Zlatko više nije na klupi, normalno da će mi biti manje stresno, kaže Miran Dalić

Kako je obitelj dojučerašnjeg izbornika podnijela njegov odlazak s čela reprezentacije? Razgovaramo s Miranom Dalićem, starijim Zlatkovim bratom, važnom figurom u njegovu životu.

– Zlatko je donio odluku, a sigurno mu je teško otići nakon ovih gotovo devet godina sjajnih rezultata, sjajnih uspjeha, puno sreće i zadovoljstva. Međutim, i ta odluka pokazat će se ispravnom, kao i sve odluke koje je donosio otkako je sa šesnaest godina otišao od kuće – kaže Miran Dalić i nastavlja:

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija brat Miran Dalić Zlatko Dalić

Komentara 40

Pogledaj Sve
DX
Dx
08:29 10.07.2026.

Neinteligentno i kontraprodukitvno je na padati i blatiti nekoga koji je nekoliko puta doveo ekipu na sam svjetski vrh. Ne čitam dalje od naslova kad se pojavr naznake u naslovu da je o tome riječ. Kojj karakter i ptofesionalac moraš biti kad uzmeš takav zadata na sebe i kaj to govori o osobi koja piše protiv nekog uspješnog trenera.

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
08:37 10.07.2026.

Moramo razumjeti Dalića i poštovati njegove odluke, ali da su zli ljudi doista i uzrok ostavke o tome ne bi trebao govoriti jer uzmak pred zlim ljudima samo jača zle ljude i daje im na važnosti. A zapravo je posve suprotno - nebitni su, uvijek, svagdje i svima, pa i samima sebi. Zato i jesu zli.

Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
09:23 10.07.2026.

Najuspješniji Hrvatski izbornik u povijesti, drugi najuspješniji izbornik jedne reprezentacije u svijetu, deklarirani vjernik koji to redovito ističe ..... više nego dovoljno ''razloga'' da ga oni koji se još uvijek ne mogu pomiriti sa slobodnom Hrvatskom i koje, kako to sami izjavljuju, ''boli srce kada gledaju koliko mladih svake nedjelje ide u crkvu'', mrze iz dna duše. Hvala dragom Bogu šo nam je poslao takvog izbornika i time donio toliko sreće Hrvatima i učinio Hrvatsku poznatom u cijelom svijetu, svih ovih devet godina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Croatia coach Zlatko Dalic
Video sadržaj
60
KOMENTAR DRAŽENA KLARIĆA

Odlazak u zemlji čuda: Zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što itko misli

Zlatku Daliću potrebno je odati priznanje za najmanje šest ključnih stvari. Prvo, vratio je reprezentaciju cijeloj Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku. Drugo, vratio je naciji, barem na trenutak, osjećaj snage i vlastite važnosti. Treće, stvorio je od Hrvatske respektabilnu nogometnu silu. Četvrto, iza sebe nije ostavio potop, već moćnu, mladu ekipu željnu uspjeha. Peto, uvijek je bio i ostao svoj, imun na sve one zakulisne silnice koje se vrte oko igre s milijunskim transferima. Šesto, ostao je vjeran svojim stavovima, uvjerenjima i svjetonazoru.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!