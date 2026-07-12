Miho Glavić: 'Sponzor sam i donator HSS-a, a Pavlek je vrhunski kriminalac'

Premda nam je tijekom našeg prethodnog razgovora, u jeku najveće krize vezane za "aferu Pavlek", kazao da želi izdržati do izborne Skupštine na čelu Hrvatskog skijaškog saveza, Miho Glavić odlučio je ostati za kormilom u ovom trenutku najnepopularnijeg nacionalnog saveza još neko vrijeme. I bit će mu to početak četvrtog punog mandata.

– To je tehnički reizbor jer se nitko od skijaša i popratnog osoblja ne bavi ovim što je Savezu danas potrebno, a meni je dijelom i struka. Klubovi nisu identificirali nikoga tko bi u ovom trenutku preuzeo kormilo, već su mi rekli da s obzirom na to da situaciju najbolje razumijem pokušam stabilizirati Savez.

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijekom te stabilizacije ustanovilo se da bivši direktor nije mogao izvući toliki novac bez nečije pomoći. Nažalost za Glavića, situacija se nije bitno stišala, nego je i on postao metom.

– Određeni mediji tvrde jedno te isto, a to je da sam "trebao znati" bez ijednog argumenta pa ni iz policije ili USKOK-a. Sada imamo forenzički dokaz da nisam trebao znati. Ljudi u našem Izvršnom odboru, koji su vrhunski gospodarstvenici, nisu znali, čitali su ista financijska i revizorska izvješća koja su bez izuzetka i danas dostupna svima na web-stranici Saveza. Novo izvješće s ispravcima, ali i pozitivnim mišljenjem revizora bit će objavljeno 17. srpnja 2026. Bila je to dobro organizirana prijevara i bez ulaska u osnovnu dokumentaciju to nije bilo moguće otkriti. A to bi značilo da morate biti uvjereni da postoji pronevjera, da vas kolege varaju i inzistirati na traženju sadržaja konta dobavljača i, kad bi pogriješio, narušio bi odnose za sva vremena. Taj posao je inherentan knjigovodstvu, revizoru, a konačno i banci u slučaju doznaka koje nemaju veze s realnom ekonomskom suštinom sadržaja računa, a zbog brojnih transfera u tvrtke iz "nekooperativnih domena" otvara se pitanje primjene propisa iz područja sprečavanja pranja novca.

Uživao je apsolutno povjerenje

Iako je, nakon bilance za 2024., koja je izašla u lipnju 2025. s revizorskim mišljenjem Glavić primijetio da su troškovi Saveza porasli, izvješća kontrolnih organa i dalje su bila pozitivna.

– Stabilnost prihoda bila je ista, no tu se moglo vidjeti da je Pavlek počeo više trošiti. Imao sam tada s njim okršaj, ponudio ostavku, no nagovorili su me da ne odlazim do redovne sjednice Izborne skupštine nakon Olimpijskih igara Milano-Cortina, da "pokupimo medalje", što nije bilo nerealno očekivanje – umjesto vremenski zahtjevnog izvanrednog izbora novog vodstva Saveza, nakon osvajanja Malog kristalnog globusa u slalomu Zrinke Ljutić, ali i odličnih sezona Filipa Zubčića, pa i Samija Kolege. Ako je istina da je Pavlek sve to radio, on je očito već davno imao postavljenu konstrukciju pa su već i tadašnji Izvršni odbor kao i svi kasniji sazivi bili držani u zabludi.

Koliko smo saznali, Miho Glavić i sam je bio donator i sponzor pa je za hrvatsko skijanje dao 1,2 milijuna eura.

– Izvidi su mogli konstatirati da sam svih ovih godina davao donacije, posebno nakon prestanka aktivnog skijanja Ivice Kostelića, ali i prije i poslije. Koja bi onda bila svrha i motiv da toleriram kriminal ako sam ubacujem svoj novac? Moja posljednja doznaka za dječju reprezentaciju bila je krajem siječnja, jer je Pavlek inzistirao da platim zbog obaveza na OI Milano-Cortina, a naknadno se ustanovilo da je on taj novac već nekoliko dana poslije poslao u Lihtenštajn. Što je, ako je uopće, tim novcem platio, moguće znaju samo organi istrage.

Dežurni hejteri na ovo će reagirati tvrdeći da je ovaj poslovni čovjek to činio kako bi "unaprijed sprao blato sa sebe".

– Ja sam bio i donator i sponzor i vrlo aktivan u FIS-u, gdje sam u dva mandata vodio jedan od šest svjetskih odbora, onaj koji je danas postao FESA – Europska skijaška federacija koju svjetsko skijanje nije imalo do sada. I danas sam u najužem odboru Alpskog odbora FIS-a koji, među ostalim, izrađuje kalendar natjecanja. Tako sam shvatio svoju ulogu od svog prvog mandata, tako je Statutom Saveza određena uloga predsjednika i Izvršnog odbora, a ne da operativno vodim Savez, pored zaposlenih profesionalaca i registriranih zakonskih zastupnika udruge. Pretežni san vlasnik u tvrtkama u pet zemalja, s 1700 zaposlenih, i one apsorbiraju moj profesionalni angažman. Pored toga, Pavlek je bio apsolutist kojeg smo svi naslijedili po dolasku u Savez i koji je svojim ogromnim angažmanom pridonio uspjehu Saveza. Mogli ste i sami primijetiti da sam se maknuo od medija i da, kada bi se postizali uspjesi, nisam ni trunku toga htio pripisati sebi. Imam 67 godina, profesionalno sam potvrđen i ispunjen postignutim.

I doista, Glavić nikad nije trčao pred mikrofone. Štoviše, trebalo ga je loviti za pokoju izjavu.

– Ja sam tu da pomognem koliko mogu i gdje mogu. Još prije 15-20 godina doveo sam neke od najvećih sponzora, tvrtke koje su bile moji principali ili kojima sam bio bitan klijent. Pavlek je jako dobro ustrojio Savez i mislio sam da imam posla s vrhunskim profesionalcem, a ne i s vrhunskim kriminalcem koji je napravio hobotnicu.

Jedna osoba iz skijaškog svijeta jednom nam je prilikom kazala da je Pavleku u početku možda i trebao taj koncept izvlačenja novca da plati vrhunske trenere i servisere, a bilo je tu i stranaca (Austrijanaca, Slovenaca, Talijana...), a sada je tu i jedan Rus. To otvara pitanja financiranja vrhunskog sporta koji se isključivo odvija izvan granica zemlje i uz to još uz brojne suradnike koji nisu hrvatski rezidenti.

– Od spominjanih 29,5 milijuna eura, a to se tek sada vidjelo s revizijom 2025. godine, Pavlek je najviše izvukao, relativno, u jedinici vremena, od trenutka kada su ga počeli pratiti, dakle između prosinca 2024. i kraja veljače 2026. No i u tom razdoblju sve obveze Saveza bile su plaćene jer je on to pokrivao na svoj način.

Izdržati sezonu uz posudbe

Ipak, pored velike financijske, nastala je i golema reputacijska šteta za HSS. Kako to sanirati?

– Reputacijska šteta ne može se sanirati potezom čarobnog štapića. To je proces koji traje puno dulje nego onaj u kojem je ona nastala. Financijski gledano, nama je najvažnije da opstane ovaj OIB jer nam to osigurava kontinuitet u ostvarivanju imovinskopravnog zahtjeva. Kad bi Savez ipak otišao u stečaj, izgubili bismo sve licence, sponzore i članstva u odborima u FIS-u. Konačno, ta sredstva trebaju nam za pokriće konzekvenci ovog slučaja. Inače, za ovoljetne pripreme sportaša ubacujemo novac sa strane. Uspjeli smo sačuvati sve strane sponzore i dobar dio domaćih, prije svega privatne, koji su razumjeli situaciju da su ljudi, koji nisu obuhvaćeni istragom, bili zavedeni i prevareni. Dakako, s određenim slojem sponzora imamo problem, a to su državne ili poludržavne tvrtke, no i to je razumljivo i radimo na tome da se i to sanira.

Dakle, svi će seniorski timovi ići na redovne pripreme na ledenjacima?

– Svi planovi rada reprezentacija usvojeni su još u travnju kada nismo ni znali hoćemo li preživjeti i kakva će biti situacija. Odluka je bila da ćemo pokušati barem jednu sezonu izdržati uz pomoć posudbi Savezu bez garancije povrata, bez troška za Savez, a do tada bismo se trebali stabilizirati da se približimo nuli. Ako pak dođu rezultati, doći će i do prirodnog rasta prihoda, kako je to uvijek kada ima rezultata.

S obzirom na vijest o angažmanu Janice Kostelić u Savezu, zanimalo nas je je li taj odnos profesionalan ili honoraran.

– To je profesionalan odnos. Janica se zaposlila na puno radno vrijeme i za to su profesionalci iz Saveza više zaslužni nego ja, prije svega glavna tajnica koja radi lavovski posao od trenutka nominacije i pokriva sva četiri kuta Saveza. Janica će se baviti razvojem sporta i međunarodnim odnosima. Kada Janica, recimo, pošalje mail da želi prijaviti neku utrku i to potpiše svojim imenom, to se rješava aklamacijom. Ona je legenda i takav će status imati i kada se pojavi u Svjetskom skijaškom savezu. Primjerice, u kolovozu će Janica surađivati s Tinom Maze na jednom kampu i to će biti fantastično jer nju klinci, s pravom, gledaju kao božanstvo.

I dok je o Janičinu angažmanu govorio rado, to nije i slučaj s temom izbora u HOO-u.

– Zaokupljen sam misijom spašavanja svog Saveza, povrata reputacije i osiguranja financiranja. Inače, moj osobni dojam je da je HOO dobro organiziran, sigurno ovaj operativni dio. Mi s HOO-om nemamo loših iskustava i detaljna revizija našeg odnosa s HOO-om za svih istraženih 11 godina poslovanja nije našla nikakve značajne manjkavosti u korištenju primljenih sredstava.