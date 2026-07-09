Evo kako je Bjelica komentirao glasine o preuzimanju hrvatske reprezentacije: 'Lijepo je kad te spominju'

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica bio je uz Darka Jozinovića gost HRT-ove emisije 'Americana' posvećene Svjetskom prvesntvu. Dio razgovora posvetili su četvrtfinalnoj utakmici Francuske i Maroka, ali dio su posvetili i glasinama kako bi Nenad Bjelica mogao biti novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nakon odlaska Zlatka Dalića.

- Postigao je velik rezultat i mnogo puta usrećio hrvatske navijače. Mislim da je izabrao dobar trenutak za odlazak, odlazi kao najveći izbornik hrvatske reprezentacije - rekao je o Dalićevom odlasku pa se osvrnuo na svoje šanse da postane izbornik:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Za neke medije jesam kandidat, ali nisam imao nikakav kontakt sa Savezom, tako da vjerojatno nisam. No, naravno, lijepo je kad te spominju i kad si u tim anketama praktički uvijek drugi, odmah iza Slavena Bilića - odgovorio je.

Dotaknuo se i Dalićeve ostavštine, a smatra kako Dalić svom nasljedniku ostavlja sjajnu reprezentaciju: "Imamo strašnu bazu od, rekao bih, čak 30 igrača. Dalić je ostavio dobru ostavštinu, sjajnu i dobro posloženu ekipu."

Rekao je i kako smatra da Hrvatska mora ostati realna, ali i dalje sanjati velike stvari.

- Često kažem svojim igračima: zamisli nemoguće da bi postigao najvišu razinu mogućeg. Nitko neće kritizirati nijednog izbornika ako ne postane svjetski prvak. Mi samim plasmanom na Svjetsko ili Europsko prvenstvo ispunjavamo cilj. Mala smo zemlja, s infrastrukturom kakvu imamo, postižemo nevjerojatne rezultate. Tu treba biti realan.