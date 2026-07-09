Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Spektakl u Bostonu, Francuska i Maroko u borbi za polufinale SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRUGI KANDIDAT

Evo kako je Bjelica komentirao glasine o preuzimanju hrvatske reprezentacije: 'Lijepo je kad te spominju'

Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 22:23

Nitko neće kritizirati nijednog izbornika ako ne postane svjetski prvak. Mi samim plasmanom na Svjetsko ili Europsko prvenstvo ispunjavamo cilj

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica bio je uz Darka Jozinovića gost HRT-ove emisije 'Americana' posvećene Svjetskom prvesntvu. Dio razgovora posvetili su četvrtfinalnoj utakmici Francuske i Maroka, ali dio su posvetili i glasinama kako bi Nenad Bjelica mogao biti novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nakon odlaska Zlatka Dalića.

- Postigao je velik rezultat i mnogo puta usrećio hrvatske navijače. Mislim da je izabrao dobar trenutak za odlazak, odlazi kao najveći izbornik hrvatske reprezentacije - rekao je o Dalićevom odlasku pa se osvrnuo na svoje šanse da postane izbornik:

- Za neke medije jesam kandidat, ali nisam imao nikakav kontakt sa Savezom, tako da vjerojatno nisam. No, naravno, lijepo je kad te spominju i kad si u tim anketama praktički uvijek drugi, odmah iza Slavena Bilića - odgovorio je.

Dotaknuo se i Dalićeve ostavštine, a smatra kako Dalić svom nasljedniku ostavlja sjajnu reprezentaciju: "Imamo strašnu bazu od, rekao bih, čak 30 igrača. Dalić je ostavio dobru ostavštinu, sjajnu i dobro posloženu ekipu."

Rekao je i kako smatra da Hrvatska mora ostati realna, ali i dalje sanjati velike stvari.

- Često kažem svojim igračima: zamisli nemoguće da bi postigao najvišu razinu mogućeg. Nitko neće kritizirati nijednog izbornika ako ne postane svjetski prvak. Mi samim plasmanom na Svjetsko ili Europsko prvenstvo ispunjavamo cilj. Mala smo zemlja, s infrastrukturom kakvu imamo, postižemo nevjerojatne rezultate. Tu treba biti realan.
Ključne riječi
izbornik Nenad Bjelica Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Croatia coach Zlatko Dalic
Video sadržaj
57
KOMENTAR DRAŽENA KLARIĆA

Odlazak u zemlji čuda: Zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što itko misli

Zlatku Daliću potrebno je odati priznanje za najmanje šest ključnih stvari. Prvo, vratio je reprezentaciju cijeloj Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku. Drugo, vratio je naciji, barem na trenutak, osjećaj snage i vlastite važnosti. Treće, stvorio je od Hrvatske respektabilnu nogometnu silu. Četvrto, iza sebe nije ostavio potop, već moćnu, mladu ekipu željnu uspjeha. Peto, uvijek je bio i ostao svoj, imun na sve one zakulisne silnice koje se vrte oko igre s milijunskim transferima. Šesto, ostao je vjeran svojim stavovima, uvjerenjima i svjetonazoru.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!