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DALIĆEV ZAMJENIK

Doznajemo detalje oko izbora novog izbornika, evo kako će teći procedura: 'On je glavni kandidat, odličan je'

ARHIVA - 2018. Zagreb: Slaven Bilić s trudnom zaručnicom Ivanom prošetao gradom
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/7
Autor
Tomislav Dasović
10.07.2026.
u 09:30

Hajduk će biti snažno zastupljen u HNS-u: Bilić, Računica, Mihačić, Pletikosa, Vulić, Asanović, N. Pralija...

Procedura oko izbora novog izbornika vatrenih je sljedeća: prvi je korak sastanak Stručne komisije HNS-a; predsjednik joj je Božidar Šikić, članovi Slavko Prišćan, Vik Lalić, Joe Šimunić, Nenad Gračan i Stipe Pletikosa (Alen Petrović se povukao). Ta Komisija predložit će u ponedjeljak prijepodne ime jednoga kandidata, Slavena Bilića, i s tim prijedlogom doći će na Izvršni odbor HNS-a. To bi tijelo odmah trebalo potvrditi novog izbornika Slavena Bilića, koji će dobiti ugovor na dvije godine, do kraja Europskog prvenstva 2028. godine.

Vrlo ozbiljan trener

Predsjednik Stručne komisije HNS-a Božidar Šikić kratko je za VL prokomentirao nadolazeća zbivanja.

Slaven Bilić glavni je kandidat za izbornika A reprezentacije. Slaven je vrlo ozbiljan čovjek i ozbiljan trener, koji je radio po svjetskim klubovima, i mislim da je on odličan kandidat. To je moj stav – kazao nam je Šikić.

I dok u Hrvatskom nogometnom savezu traju pripreme za izborničku inauguraciju, prvu nakon 2017. godine, već se zna sastav stručnog stožera Slavena Bilića. Danilo Butorović (42) s Bilićem surađuje od 2018., kada mu je bio pomoćnik u saudijskom Al Ittihadu, naslijedivši Edina Terzića, koji je tada dobio angažman u sustavu Borussije Dortmund. Butorović je uz Bilića bio i u West Bromwich Albionu, Beijing Gouanu, Watfordu i saudijskom Al Fatehu. Danilo Butorović zbog ozljede je bio prisiljen rano prekinuti igračku karijeru, a prije negoli je počeo suradnju s Bilićem, dvije godine bio je trener riječkog drugoligaša Orijenta.

Šibenčanin Dean Računica (56), legendarni igrač Hajduka i dobri duh Bilićeva stožera i svlačionice, uz Slavena je još od razdoblja u Al Ittihadu, s jednim prekidom, kada je 2022. godine samostalno kratko vodio Šibenik u Hrvatskoj ligi. U stručni stožer A reprezentacije ponovno ulazi i Vatroslav Mihačić (58), legendarni Hajdukov vratar, koji je nekada bio u stožerima Otta Barića, Zlatka Kranjčara i Nike Kovača. Mihačić je bio Bilićev suigrač u Hajduku, a sa Slavenom je surađivao u saudijskom Al Fatehu. Provjeren je i pouzdan kadar.

Kada se pogleda sastav stožera, pa i malo proširi kadar po ostalim selekcijama i uredima, iz redova HNS-a gotovo bi se mogla sastaviti solidna Hajdukova momčad: Pletikosa (Mihačić, Sunara – trener vratara U-17), Vulić (skaut za dijasporu), Bilić, Računica, Budimir (izbornik U-17), N. Pralija (pomoćnik u U-17), Asanović (ambasador)... Hajduk se doista ne može požaliti na zastupljenost svojih kadrova u Kući nogometa.

Ključna je figura, naravno, Slaven Bilić, izbornik blizak i Dinamu, i Hajduku; i Bobanu, i Pavasoviću Viskoviću. Onaj od kojega se očekuje da više povede računa o najznačajnijih protagonistima HNL-a, pa je tako, primjerice, poziv Luki Stojkoviću već u prvoj jesenskoj akciji gotovo pa sigurna oklada.

Kako s Olićem?

U kontekstu budućnosti hrvatskog nogometa vrlo važan bit će i odnos Slavena Bilića i sad već itekako uspješnog izbornika selekcije U-21 Ivice Olića, a on je imao uspona i padova. Primjerice, Bilić je kao izbornik bio zaštitio Olića nakon noćnog bijega u narodnjački klub, ali ga 2012. godine nije vodio na Europsko prvenstvo, što je tada pogodilo Olića. Na kraju, Olić je sada bio i Bilićev protukandidat za izbornika A vrste. U interesu je hrvatskog nogometa da Bilić i Olić funkcioniraju kao timski suigrači.

Na kraju prenosimo i dio FB objave koju je bivši izbornik Igor Štimac posvetio novome šefu reprezentacije.

"Naš Slaven Bilić je prije svega Hrvat i domoljub, član prve 'vatrene' generacije koja je stvarala kult vatrenih. Bio je izbornik koji je uspješno proveo smjenu generacija uvodeći mlade Modrića, Eduarda, Ćorluku, Lovrena i mnoge druge u nacionalnu vrstu. Deklasirao je Njemačku na EP-u i odveo nas do 1/4 finala, unesrećio Engleze na Maksimiru i posebno na Wembleyu u utakmici koja nama nije značila niśta, a Englesku je eliminirala iz plasmana na veliko natjecanje. Stvarao je temelje budućih uspjeha vatrenih i često kao i svi mi ostali izbornici na tom putu bio osporavan i od 'jugo' medija ismijavan. Uspješno je vodio WHU do jedne od najboljih sezona u njegovoj povijesti nižući pobjede nad Wengerom, Mourinhom, Guardiolom, te vratio WBA iz Championshipa u Premier ligu. On je isti onaj Slaven koji je s nama ostalima čvrsto i ponosno stao uz umirovljene generale i u zaštitu digniteta Domovinskog rata. Isti onaj koji je na EP-u '96. i SP-u '98. branio boje Lijepe Naše noseći medaljon pape Ivana Pavla II. Kroz duhovne obnove vlč. Suca jačao je vjeru i mentalnu snagu naših momaka koji su nas toliko puta učinili sretnima u njegovo vrijeme i nakon njega. Slaven jako dobro zna vrijednosti koje se gaje u našoj svlačionici i siguran sam kako će ih nastaviti čuvati", napisao je, među ostalim, Štimac.
Ključne riječi
Luka Stojković Hajduk Dinamo izbornik Slaven Bilić Ivica Olić hrvatska nogometna reprezentacija

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