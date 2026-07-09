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DALIĆEV NASLJEDNIK

Doznajemo kada će HNS potvrditi novog izbornika Hrvatske! Procedura oko izbora je sasvim jasna

Sarajevo: U Vijećnici održana manifestacija Sportskih igara mladih
PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Dasović
09.07.2026.
u 10:09

On je prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. godine

Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. – što se posljednjih dana jako potencira po društvenim mrežama.

To baš i nije fer prema Slavenu Biliću, kao da se svjesno i namjerno zaboravlja da je pod njegovim vodstvom Hrvatska dva puta u kvalifikacijama pobijedila Englesku, da je na Euru 2008. u blistavoj izvedbi nokautirala Njemačku, da je ispala od Turske u četvrtfinalu uz neviđenu nesreću, da je na Euru 2012. sjajno odigrala protiv budućeg prvaka Europe Španjolske, i da je u toj utakmici (u kojoj je poražena 0:1) bila pokradena u režiji njemačkog suca Starka. Bilić nedvojbeno ima reference za izbornika i jedno promašeno veliko natjecanje ne bi trebalo biti mjerilo njegova kredibiliteta; isto se 2000. godine dogodilo i treneru svih trenera Miroslavu Blaževiću.

Procedura oko izbora novog izbornika je sljedeća: prvi korak je sastanak Stručne komisije HNS-a; predsjednik joj je Božidar Šikić, članovi Slavko Prišćan, Vik Lalić, Joe Šimunić, Nenad Gračan i Stipe Pletikosa (Alen Petrović se povukao). Ta Komisija predložit će ime jednog kandidata, Slavena Bilića, i s tim prijedlogom doći će na Izvršni odbor HNS-a.

To bi tijelo sljedeći tjedan trebalo potvrditi novog izbornika Slavena Bilića, koji će najvjerojatnije dobiti ugovor na dvije godine, do kraja Europskog prvenstva 2028. godine.

Zlatko Dalić

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Slaven Bilić

Komentara 1

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Liberator
10:17 09.07.2026.

Bilić je dobar stručnjak, ništa lošiji od Dalića, dapače....pitanje je samo hoće li ga Fortuna pratiti kao što je pratila Dalića....

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