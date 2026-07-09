Doznajemo kada će HNS potvrditi novog izbornika Hrvatske! Procedura oko izbora je sasvim jasna

Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. – što se posljednjih dana jako potencira po društvenim mrežama.

To baš i nije fer prema Slavenu Biliću, kao da se svjesno i namjerno zaboravlja da je pod njegovim vodstvom Hrvatska dva puta u kvalifikacijama pobijedila Englesku, da je na Euru 2008. u blistavoj izvedbi nokautirala Njemačku, da je ispala od Turske u četvrtfinalu uz neviđenu nesreću, da je na Euru 2012. sjajno odigrala protiv budućeg prvaka Europe Španjolske, i da je u toj utakmici (u kojoj je poražena 0:1) bila pokradena u režiji njemačkog suca Starka. Bilić nedvojbeno ima reference za izbornika i jedno promašeno veliko natjecanje ne bi trebalo biti mjerilo njegova kredibiliteta; isto se 2000. godine dogodilo i treneru svih trenera Miroslavu Blaževiću.

Procedura oko izbora novog izbornika je sljedeća: prvi korak je sastanak Stručne komisije HNS-a; predsjednik joj je Božidar Šikić, članovi Slavko Prišćan, Vik Lalić, Joe Šimunić, Nenad Gračan i Stipe Pletikosa (Alen Petrović se povukao). Ta Komisija predložit će ime jednog kandidata, Slavena Bilića, i s tim prijedlogom doći će na Izvršni odbor HNS-a.

To bi tijelo sljedeći tjedan trebalo potvrditi novog izbornika Slavena Bilića, koji će najvjerojatnije dobiti ugovor na dvije godine, do kraja Europskog prvenstva 2028. godine.