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'HVALA TI, ŠEFE'

Ivica Olić poslao emotivnu poruku Daliću: 'Od tebe sam naučio mnogo, kamo god odeš, ostavit ćeš trag'

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Karlo Koret
09.07.2026.
u 16:33

Tvoja ljudskost, skromnost, iskrenost i sposobnost da u svakom čovjeku prepoznaš ono najbolje jednako su velike kao i tvoje stručno znanje, vizija i rezultati koje si ostvario

Zlatko Dalić u srijedu je obznanio kako nakon devet godina napušta kormilo hrvatske nogometne reprezentacije. Tako počinje nova era vatrenih nakon one najuspješnije. Novi izbornik morat će sastaviti novi stručni stožer budući da je većina Dalićevih suradnika odlučila pratiti ga. Jedan od njegovih omiljenih "zaposlenika" bio je i bivši hrvatski reprezentativac Ivica Olić.

Dalić ga je čak pozvao s izborničke klupe reprezentacije do 21 godine da mu se pridruži na ovom, njegovom posljednjem Svjetskom prvenstvu. Mnogi su pretpostavljali da bi upravo Olić mogao biti njegov nasljednik, ali odlučio je ostati na klupi mlade reprezentacije. Dan nakon Dalićeva odlaska, uputio mu je emotivnu poruku na društvenim mrežama.

"Nakon devet godina zajedničkog rada došao je trenutak da zahvalim čovjeku s kojim sam imao čast dijeliti svakodnevicu hrvatske nogometne reprezentacije.

Hvala ti, šefe, na ukazanom povjerenju, prilici koju si mi pružio i na svim zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Bio je privilegij biti dio stožera koji je ostvario povijesne rezultate i predstavljati Hrvatsku na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima.

Od tebe sam, kao trener i kao čovjek, naučio mnogo. Naučio sam da se najveći autoritet ne gradi glasom, nego primjerom; da se uspjesi ostvaruju zajedništvom, vjerom i međusobnim poštovanjem te da se i u najtežim trenucima ostaje miran, dostojanstven i vjeran svojim načelima.

Tvoja ljudskost, skromnost, iskrenost i sposobnost da u svakom čovjeku prepoznaš ono najbolje jednako su velike kao i tvoje stručno znanje, vizija i rezultati koje si ostvario. Upravo zbog toga stekao si poštovanje svih koji su imali priliku raditi s tobom.

Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svemu što smo zajedno prošli. Iskreno ti želim puno zdravlja, osobne sreće i još mnogo uspjeha u svim izazovima koji su pred tobom. Siguran sam da ćeš, gdje god radio, ostaviti isti trag kakav si ostavio u hrvatskom nogometu.

Bila mi je čast i zadovoljstvo biti dio tog puta. Hvala ti na svemu, izborniče", napisao je na Instagramu.


Ključne riječi
poruka Ivica Olić Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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Avatar quo_vadis
quo_vadis
18:11 09.07.2026.

bravo ola,najvećeg HR trenera svih vremena si od slova do slova točno opisao,onakvog kakav zaista je...a i ti radiš odličan posao u mladoj reprezentaciji,tako da ćeš sigurno jednom samostalno vodit i seniore

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KOMENTAR DRAŽENA KLARIĆA

Odlazak u zemlji čuda: Zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što itko misli

Zlatku Daliću potrebno je odati priznanje za najmanje šest ključnih stvari. Prvo, vratio je reprezentaciju cijeloj Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku. Drugo, vratio je naciji, barem na trenutak, osjećaj snage i vlastite važnosti. Treće, stvorio je od Hrvatske respektabilnu nogometnu silu. Četvrto, iza sebe nije ostavio potop, već moćnu, mladu ekipu željnu uspjeha. Peto, uvijek je bio i ostao svoj, imun na sve one zakulisne silnice koje se vrte oko igre s milijunskim transferima. Šesto, ostao je vjeran svojim stavovima, uvjerenjima i svjetonazoru.

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