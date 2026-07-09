'Vizija i znanje bili su ključni, pa sreću ne možeš imati 10 godina! Dalić je prihvatio Ćirinu filozofiju'

Odluku Zlatka Dalića o odlasku s kormila reprezentacije komentirao nam je Nikola Šafarić.

– Teško je bilo što novoga kazati nakon mandata Zlatka Dalića, osim da mu je ovo bila jedna od najtežih odluka u karijeri. Sigurno je sve to jako emotivno proživio, srce ga je sigurno vuklo da ostane, no zbog svih događaja zadnjih mjeseci ipak je razum prevladao. Na kraju, vodio se spoznajom da je jako puno napravio za hrvatski nogomet i da se nema više što kome dokazivati te da je došlo vrijeme da ode. Mogu ga samo podržati u njegovoj odluci... – počeo je Nikola Šafarić.

Status ikone

Unatoč cijelom nizu uvjeta u kojima je zadnjih godina uživao, od činjenice da je imao dobre rezultate, status ikone, svlačionicu pod kontrolom, mislite li da su ga neke druge stvari istrošile?

– Kada vam netko krene zadirati u privatni život, uz profesionalne pritiske, naravno da te to puno više troši. Oko njega je u javnost preneseno puno neistina i laži, naravno da to nije lako. Posebice nakon svega što je napravio za hrvatski nogomet. Ali te su stvari sigurno dijelom bili okidači za odluku koju je na kraju donio.

Tko god dođe, neće imati laganu zadaću, ljestvica je visoko podignuta.

– Sigurno, ali nikada se nismo zapitali što je naša realnost. A stalno smo u vrhu svjetskog nogometa. Nakon uspjeha koje je napravio Ćiro Blažević, sada smo opet u kratko vrijeme stvorili jednu novu svjetsku priču hrvatskog nogometa. Sada će nam opet trebati vrijeme da ponovimo ciklus. Daj Bože da uspijemo. Znam da novom izborniku neće biti lagano pomaknuti granice.

Zakoračili smo u novu eru reprezentativnog nogometa?

– Čeka nas puno novih stvari i promjena. Trebat će vremena da sve opet dođe na top razinu. No imamo materijala i kvalitete. Bit će novih lica željnih dokazivanja, Hrvatska je uvijek imala potencijal, ključno je da se zadrži taj naboj.

Što je to imao Dalić da je tako odgovarao ovoj skupini igrača u reprezentaciji?

– Bio je strog, ali pošten. Imao je iskren odnos prema igračima. Pravila igre bila su jasno postavljena i sve je napravljeno na tom povjerenju. Svi koji su se držali pravila, nisu imali problema. To je u kolektivu ključna stvar. Dalić je imao red i hijerarhiju.

Koliko će novom izborniku biti teško kontrolirati svlačionicu ako u njoj ne zatekne Luku Modrića, koji je olakšavao upravljanje sustavom zahvaljujući svom neupitnom autoritetu?

– Morat će pronaći neki drugi autoritet u igraču s iskustvom i sličnim kapacitetima. U tim okolnostima bit će mu lakše. Hijerarhija je dobro postavljena i to se sigurno neće narušiti, svaki igrač zna kako stvari funkcioniraju. Bit će jako zanimljivo pratiti kako će se igrači koji postaju sve važniji nositi s tim novim ulogama u reprezentaciji – zaključio je Šafarić.

A svoj rezime ponudio je i Branko Ivanković:

– Rezime je vrlo jednostavan, čudesni rezultati, nogometna priča, odnosi među igračima, s narodom i navijačima. Nadamo se da će se takvo što slično ponoviti. S obzirom na ono što smo napravili, uz Francusku, spadamo među dvije najuspješnije reprezentacije zadnjih dvadeset godina. To je čudesna priča. Naravno, uz igrače i stožer, za to je najzaslužniji Zlatko Dalić, zahvaljujući svojim odnosima i standardnima koje je postavio kao trener i vođa. Logična nagrada bili su dobri rezultati. Samo zločesti ljudi tražit će vremenski odmak da se pošteno valorizira ono što je Dalić napravio. Ima svakakvih komentara, svi mi sportaši koji smo svjesni kako se stvaraju rezultati to znamo cijeniti danas.

Dalić je imao posebnu vještinu...

Važne su brze odluke

– Prije svega to je njegovo znanje. Igrači ga nikada u životu ne bi slijedili da ne raspolaže znanjem i da nije pošten. Kada imate te kvalitete, svaki igrač to zna prepoznati i onda nema negativne reakcije. Njegova socijalna inteligencija bila je jako važna. Upravljao je različitim karakterima i igračima koji imaju svoj ego, a balans je napravio poštenim odnosom. Važna je bila njegova odokativna procjena u kratkom vremenu koji su igrači raspoloženi i spremni. To nije klupski rad i u reprezentaciji su važne brze odluke. Manje je zlo napraviti neku pogrešku, a ne da se luta u odabiru sastava ili formacije. Dalić se toga držao, a igrači su znali njegovu filozofiju. Pronašao je balans igračke kvalitete i modernizma u nogometu.

Dvije su ključne ere u povijesti naše nogometne reprezentacije, prva je ona s Ćirom Blaževićem i vatrenima iz 1998. godine, a druga je ova Dalićeva. Koja je poveznica?

– Postoji. Dalić je prihvatio filozofiju Ćire Blaževića kako se komunicira s igračima, stožerom, medijima, navijačima, ljudima iz Saveza... Jer, svi su važni, a najvažniji su navijači. Ključno je bilo Dalićevo znanje i socijalna inteligencija u komunikaciji. On je pronašao mjeru i rezultati nisu slučajni. Smeta mi kada se kaže da je imao sreće. Pa ne možeš imati sreću deset godina.

U odnosu na zahtjeve proteklih godina, sljedeća će mu etapa prvih nekoliko mjeseci biti lagani odmor?

– U nogometu nema odmora, to je dokazivanje na dnevnoj razini. Opuštanje te vraća nekoliko godina unazad. On će odmah tražiti nove rezultate i propagiranje svoje vizije – zaključio je Ivanković.