Legendarni vatreni o novom izborniku: Nastavit će na Dalićevom tragu, sigurno neće pogriješiti

Slaven Bilić ovih bi dana trebao i službeno postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. O nasljedniku Zlatka Dalića razgovarali smo s Darijem Šimićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem koji je bio akter prve velike i nezaboravne priče našeg nogometa, one iz 1998. godine u Francuskoj. Šimić je, naravno, za početak imao samo riječi hvale o sada već bivšem hrvatskom izborniku Zlatku Daliću.

Nezaboravno iskustvo

– Zlatko Dalić u svojoj je eri napravio nešto nezaboravno. Ne mogu zapravo pronaći riječ kojom bih opisao rezultate koje je ostvario. Na kraju krajeva, podigao je kult reprezentacije, svi su igrali s posebnim nabojem, uvijek je bio mir, nisu se povlačile priče ni repovi. Uvijek je bilo sve na normalnoj razini. Rekao bih da je to sve potpuno normalno, ljudi dolaze i odlaze, tako je moralo biti i u ovom slučaju. Nitko od nas nije vječan i reprezentacija nije ničija. Ovo što je napravljeno, usudio bih se kazati, nenadmašno je i neponovljivo. Opet je ljestvica podignuta visoko, baš kao što je to napravila ona naša generacija iz 1998. godine u Francuskoj pod Ćirom Blaževićem. Sada se nove generacije moraju baviti nekim novim iskorakom – počeo je Dario Šimić.

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Što je po vama ključno za vođenje reprezentacije, od upravljačkih vještina, do samog trenerskog znanja?

– Mislim da je jako važan taj "man management" ili vještina vođenja, ta liderska crta, kako se danas voli popularno kazati. Zlatko Dalić je to imao, napravio je koncept prema svojim postulatima i formuli, a svi smo vidjeli kako je to funkcioniralo besprijekorno.

A kako će sve to funkcionirati s novim izbornikom? Ostale su formalnosti, a tu bi funkciju, po svemu sudeći, trebao preuzeti Slaven Bilić.

– Ne vidim razlog da to ne bude tako i s novim izbornikom. Slaven Bilić je takav tip i on sigurno neće pogriješiti. Nastavno na to, mislim da je Slaven dobar izbor za Dalićeva nasljednika.

S obzirom na činjenicu da ulazimo u novu eru u kojoj će se tražiti kontinuitet i nastavak ovako uspješne reprezentativne priče, koje su to ključne odrednice o kojima će Slaven Bilić morati voditi računa u svom mandatu?

– U svakom slučaju zadržati vrijednosti koje je hrvatska reprezentacija imala pod Zlatko Dalićem. Možemo govoriti o kultu reprezentacije, potrebi za afirmacijom nekih novih igrača, balansu u momčadi... Mi stalno nešto podcjenjujemo, kao kada u kvalifikacijama pobijedimo Češku, svi to smatraju normalnim i samorazumljivim rezultatom. Ali nije to tako jednostavno kako izgleda gledajući sa strane. Pa pogledajte Italiju koja se triput nije plasirala na Svjetsko prvenstvo. Ne bih htio da se i nama takvo što dogodi, tek onda bismo shvatili veličinu onoga što je napravio Zlatko Dalić. Zato mislim da će Slaven Bilić nastaviti na tom tragu. Posao će mu biti olakšan jer dolazi u reprezentaciju u kojoj je red.

Dalić je ostavio puno toga dobroga, a kakav nam je potencijal u budućnosti i što će morati stvarati novi izbornik?

– I na ovom Svjetskom prvenstvu vidjeli smo potencijal koji hrvatska reprezentacija ima. Budemo li se stalno vraćali na razdoblje u kojem su naši najvažniji igrači, poput Modrića, Perišića, Brozovića ili Mandžukića, bili mlađi i u naponu snage, neke rasprave neće imati kraja. Uvijek možemo govoriti o tome kako nam nešto nedostaje. Ali sada dolaze neka nova imena, igrači koji će u budućnosti nositi reprezentaciju, poput Petra Sučića, Igora Matanovića, Luke Vuškovića, Martina Baturine... Koliko sam vidio, Ivan Perišić nastavlja s reprezentativnom karijerom. Dakle, nema previše igrača koji se opraštaju. A opet je s druge strane i normalno da se o ovakvim stvarima redovito govori. Jer, teško je očekivati da Hrvatska stalno ima brončanu ili srebrnu generaciju na svjetskim prvenstvima. Zašto onda La Masija nije napravila nekog novog Messija ako je to tako lako i ako postoji jednostavna formula uspjeha ili tehnologija? Puno se toga mora poklopiti...

Neće biti šokova

Dakle, neće nam biti šok ta transformacija u reprezentaciji nakon što Luka Modrić odluči otići?

– To su normalne stvari o kojima moramo govoriti. Luka Modrić je igrač koji je u svakom smislu nenadoknadiv za ovu reprezentaciju. Ne samo na travnjaku, njegova dimenzija je puno veća. Naravno, Luka je već u godinama i sve što je iznio na svojim leđima nije bilo lako. Ono što je najvažnije za hrvatsku reprezentaciju jest to da i dalje bude svjetski vrh, a za to apsolutno imamo kapacitet. Vratio bih se opet na ovo Svjetsko prvenstvo, nismo prošli Portugal, ali svi smo bili ponosni na ono što je naša reprezentacija pokazala, posebice u toj utakmici – zaključio je Dario Šimić.