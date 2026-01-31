Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPREMNI ZA POSLJEDNJI IZAZOV

Kapetan Martinović porukom ujedinio Hrvatsku, evo kako je motivirao suigrače pred borbu za medalju

Herning: Utjehu nakon izgubljene utakmice protiv Njemačke rukometaši potražili u zagrljaju svojih obitelji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 16:52

Nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, hrvatsku rukometnu reprezentaciju u nedjelju čeka posljednji, ali i najvažniji ispit. U borbi za broncu protiv Islanda, momčad će na teren povesti kapetan Ivan Martinović, čije su riječi odjeknule svlačionicom

Iscrpljenost je golema, mišići bole, a emocionalni danak dugog turnira ostavio je traga. Osam utakmica je u nogama, a ona posljednja, deveta, nosi ulog veći od umora i boli. Hrvatski rukometaši u nedjelju u Herningu izlaze na teren protiv Islanda u borbi za europsku broncu, a uoči ključnog dvoboja, svlačionicom su odjeknule riječi kapetana Ivana Martinovića. Svjestan iscrpljenosti svojih suigrača, ali i goleme prilike koja je pred njima, Martinović je poslao poruku koja sažima duh ove reprezentacije. "Deveta je utakmica, umorni smo, bilo je naporno, ali izdržat ćemo. Moramo zaboraviti svu bol i zaslužili smo da se vratimo s medaljom doma!", poručio je vođa Kauboja, pozivajući na posljednji atom snage za cilj koji su sanjali.

Njegove riječi imaju posebnu težinu jer upravo on najbolje zna što znači igrati preko granice boli. Novi kapetan, koji je preuzeo vrpcu nakon ere legendi poput Duvnjaka i Karačića, cijeli turnir igra s ozljedom gležnja. Unatoč rupturi koju je zaradio još u glavnoj fazi natjecanja, odbio je poštedu i stisnuo zube, vodeći momčad vlastitim primjerom. Njegova borbenost, suze nakon pobjede protiv Mađarske i nepokolebljiva volja postali su simbol ove nove, hrabre Hrvatske. On ne traži od suigrača ništa što i sam nije spreman dati, a to je borba do zadnje kapi znoja, srce na terenu i ponos u svakom duelu.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Razočaranje nakon polufinalnog poraza od Njemačke 31:28 još je svježe, no momčad je, čini se, arhivirala taj susret. Martinović je ponudio i kratku analizu onoga što se dogodilo. "Ponosan sam na momčad i način na koji igramo. Do 25. minute smo odigrali dobro, a onda se dogodila ona situacija kada je Knorr pokupio Šoštarića. Nekako, tu smo prevelik fokus stavili na suce umjesto na nas same i oni su to iskoristili", iskreno je priznao kapetan. Taj trenutak dekoncentracije Nijemci su kaznili i stvorili prednost koju Hrvatska, unatoč velikoj borbi u završnici, nije uspjela sustići. No, iz poraza se uči, a ova generacija pokazala je da ima karakter ustati nakon pada.

Sada je sav fokus na Islandu, reprezentaciji koja je u drugom polufinalu tijesno poražena od domaćina Danske. Islanđani igraju brz i moderan rukomet, no Hrvatska je već pokazala da ima rješenje za njih. U napetoj utakmici glavne runde, Kauboji su slavili s 30:29 i upravo u toj pobjedi tražit će recept za novi uspjeh. Dodatnu draž utakmici daje i činjenica da Hrvatsku vodi islandski stručnjak Dagur Sigurdsson, koji će se za medalju boriti protiv svoje domovine. "Island je s razlogom u polufinalu, ali potrošili su se i oni isto kao i mi. Pokušat ćemo ponoviti utakmicu iz Malmöa", najavio je Martinović.
Ključne riječi
Ivan Martinović Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Video sadržaj
16
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!