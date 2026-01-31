Naši Portali
PROŠLI U FINALE

Njemački mediji likuju: Skinuli smo 'hrvatsko prokletstvo' i doveli Hrvate do očaja

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Marko Pavić
31.01.2026.
u 08:13

U tom smjeru ide i izjava kapetana Johannesa Golle koju citiraju njemački mediji: "Svakako da je dobro da smo skinuli "hrvatsko proklestvo". Proteklih godina nismo bili dobri protiv njih. Znamo ih jako dugo i imaju nevjerojatan duh kada je napotrebnije."

Njemačka rukometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu 31:28 pobjedu protiv Hrvatske u polufinalu EP-a u danskom Herningu i plasirala se u finale što joj je prvi put nakon deset godia. Njemački mediji nisu krili oduševljenje, a susret opisuju kao intenzivnu, dramatičnu borbu s puno emocija i preokreta.

Bild i drugi tabloidi u Njemačkoj slavili su pobjedu kao veliko slavlje njemačkog rukometa. U tekstovima se ističe da je ovo "nevjerojatna pobjeda s tri gola razlike", da je obrana bila spektakularna te da su njemački rukometaši "doveli Hrvate do očaja" zahvaljujući svojoj čvrstoj igri.

Sport.de poiše da je utakmica bila emotivna i intenzivna, s nizom ritmičkih preokreta: "Hrvatska je padala, vraćala se, ali Njemačka je imala odgovor na sve" i da se ova pobjeda u Berlinu i šire smatra prekretnicom za njemački rukomet.

Više njemačkih portala ističe da je ovo prvi put u službenoj utakmici nakon dugo vremena da su Nijemci uspjeli svladati Hrvatsku, što se percipira kao velik psihološki i taktički uspjeh.

U tom smjeru ide i izjava kapetana Johannesa Golle koju citiraju njemački mediji: "Svakako da je dobro da smo skinuli "hrvatsko proklestvo". Proteklih godina nismo bili dobri protiv njih. Znamo ih jako dugo i imaju nevjerojatan duh kada je napotrebnije."
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Avatar saljober1959
saljober1959
08:47 31.01.2026.

Utakmica je odlučena u "crnoj rupi" početkom drugog poluvremena. Iz toga se nismo vratili na vrijeme i završilo je kako je završilo. Pročitao sam u njemačkim medijima vjerojatno sve što o svemu piše - u mojoj regiji srednje Europe kojoj Hrvatska pripada!

AN
AnimaTor
08:32 31.01.2026.

Svaka čast njemačkoj reprezentaciji ali imali su više dana odmaranja.Imali su ritam svaki drugi dan a hrvatska reprezentacija je imala ritam svaki dan igranje.Sve je u tome.Nepravedan raspored igranja utakmica. A zašto tako ? Zato da bi se "sveta" Danska prferirala i dovela u bolji položaj.Jadno i žalosno od EHF..a Katastrofa.

PS
PLETER S PLIVE
09:05 31.01.2026.

Koja je odgovornost čelnika HRS-a? Zašto odgovorne osobe nisu podnijele ostavke?

