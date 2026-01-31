Njemački mediji likuju: Skinuli smo 'hrvatsko prokletstvo' i doveli Hrvate do očaja

Njemačka rukometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu 31:28 pobjedu protiv Hrvatske u polufinalu EP-a u danskom Herningu i plasirala se u finale što joj je prvi put nakon deset godia. Njemački mediji nisu krili oduševljenje, a susret opisuju kao intenzivnu, dramatičnu borbu s puno emocija i preokreta.

Bild i drugi tabloidi u Njemačkoj slavili su pobjedu kao veliko slavlje njemačkog rukometa. U tekstovima se ističe da je ovo "nevjerojatna pobjeda s tri gola razlike", da je obrana bila spektakularna te da su njemački rukometaši "doveli Hrvate do očaja" zahvaljujući svojoj čvrstoj igri.

Sport.de poiše da je utakmica bila emotivna i intenzivna, s nizom ritmičkih preokreta: "Hrvatska je padala, vraćala se, ali Njemačka je imala odgovor na sve" i da se ova pobjeda u Berlinu i šire smatra prekretnicom za njemački rukomet.

Više njemačkih portala ističe da je ovo prvi put u službenoj utakmici nakon dugo vremena da su Nijemci uspjeli svladati Hrvatsku, što se percipira kao velik psihološki i taktički uspjeh.

U tom smjeru ide i izjava kapetana Johannesa Golle koju citiraju njemački mediji: "Svakako da je dobro da smo skinuli "hrvatsko proklestvo". Proteklih godina nismo bili dobri protiv njih. Znamo ih jako dugo i imaju nevjerojatan duh kada je napotrebnije."