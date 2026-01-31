Izbio novi sukob s EHF-om: Nisu im uvažili jedan zahtjev, izbornik grmi: 'Ovo više nema smisla...'

Drama na Europskom rukometnom prvenstvu ne jenjava ni u samoj završnici. Nakon polufinalnog poraza od Danske (28:31) u kasnom večernjem terminu, islandska reprezentacija suočila se s organizacijskim kaosom koji je bacio sjenu na njihovu borbu za prvu medalju nakon dugih šesnaest godina. Iscrpljeni igrači vratili su se u hotel, smješten u Silkeborgu izvan Herninga, tek oko ponoći. Odmah po dolasku uslijedili su neophodni medicinski tretmani i masaže za oporavak, koji su za neke potrajali sve do četiri sata ujutro. Umjesto prijeko potrebnog odmora uoči utakmice za broncu protiv Hrvatske, Islanđane je dočekala neprospavana noć i osjećaj potpunog iscrpljenosti.

Vrhunac nezadovoljstva dogodio se idućeg jutra. Unatoč tome što su igrači spavali svega nekoliko sati, Europska rukometna federacija (EHF) inzistirala je na ispunjavanju obveznih medijskih aktivnosti zakazanih za deset sati ujutro. Svjesni stanja svojih igrača, iz islandskog rukometnog saveza uputili su službeni zahtjev EHF-u za odgodom takozvanog "media daya", kako bi se rukometašima omogućilo barem minimalno vrijeme za odmor i regeneraciju. Međutim, kako prenosi islandski Vísir, EHF je taj zahtjev glatko odbio, bez sluha za argumente o zdravlju i stanju sportaša koji su u samo dva tjedna odigrali osam iznimno zahtjevnih utakmica.

Ovakva odluka krovne rukometne organizacije izazvala je ogorčenje u islandskom taboru. Najoštriji u kritici bio je izbornik Snorri Steinn Guðjónsson, koji nije birao riječi kako bi opisao situaciju. Naglasio je da ovakav tretman sportaša "više nema nikakvog smisla" i da se iscrpljujući raspored te kruti protokoli provode bez ikakvog obzira prema fizičkom i mentalnom zdravlju igrača. Zbog svega toga, Island u ključnu utakmicu za brončano odličje protiv Hrvatske ulazi ne samo umoran, već i s gorkim osjećajem nepravde, smatrajući da su im uskraćeni osnovni uvjeti za poštenu sportsku borbu na najvišoj razini.

Pritužbe Islanđana samo su nastavak kritika koje su se na račun organizacije prvenstva mogle čuti i ranije. Najglasniji je bio hrvatski izbornik, Islanđanin Dagur Sigurdsson, koji je zbog problema sa smještajem i rasporedom organizaciju EHF-a nazvao "apsolutnom sramotom". Njegovim kritikama pridružili su se i drugi, uključujući njemačkog izbornika Alfreða Gíslasona, što stvara dojam općeg nezadovoljstva među reprezentacijama. Čini se da je EHF, iako su naknadno najavili promjene u rasporedu za buduća natjecanja, ponovno pokazao nedostatak fleksibilnosti i razumijevanja za one najvažnije, same sportaše, čije se granice izdržljivosti neumoljivo testiraju.