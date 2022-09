Novi predsjednik HAVK Mladosti: U Zagreb želimo vratiti europski vaterpolo naslov

Dr. Mladen Miškulin (55), bivši proslavljeni igrač kluba sa Save, a već dugo ugledni i cijenjeni liječnik, specijalist ortopedije, novi je predsjednik Hrvatskog akademskog vaterpolskog kluba Mladost. Odlučeno je tako na izvanrednoj sjednici Skupštine kluba te je tako malo uoči početka nove seniorske natjecateljske sezone kompletirano i najuže vodstvo kluba.

- Velika je to čast, ali i ogromna obveza. Kao što su i problemi u klubu veliki, to znate i sami. No, preuzeo sam tu dužnost iz velike ljubavi prema Mladosti i ne mislim odustati - kazao nam je Miškulin na početku razgovora obavljenog telefonom jer ugledni je ortoped bio na službenom putovanju u inozemstvu.

Predstečajna nagodba

Znamo da je Mladost u postupku predstečajne nagodbe, da niti on nije bio pravocrtan, klubu je potrebno restrukturiranje, je li novi predsjednik spreman sve to provesti?

- Mladost samo što nije izašla iz predstečajnog postupka, čeka se jedna uplata iz Grada Zagreba koja malo kasni. No, nas očekuje kompletna transformacija u svim segmentima kluba. Grad nam je smanjio dotacije i stanje je sad potpuno neposloženo. Prema Statutu kluba izabran sam na mandat od četiri godine i spreman sam maksimalno se založiti na svemu ovome, no tražit ću i pomoć svih ostalih u klubu.

Vidimo da je u novom Upravnom odboru zbilja jaka ekipa. Uz vas tu su i Vjekoslav Jadrešić, Ante Huljev i Boris Markoja kao dopredsjednici te još kao članovi Ivica Stipetić, Ivan Rukavina i Boško Lozica. Možete li zajedno funkcionirati?

- Uvjeren sam da možemo, ja sam uostalom i dosad bio član Upravnog odbora kluba, tako da poznajem i ljude i situaciju. Imamo zbilja velike planove i jasno je da će njihova realizacija u prvom redu biti dužnost uprave kluba, ali ja očekujem tu veliku pomoć i od svakog člana Skupštine kluba i svakog člana kluba. Svatko je dobrodošao, želimo da se svi mladostaši, od onih bivših do ovih sadašnjih i najmlađih, na Savi osjećaju kao kod kuće.

Jasno je da se Mladost, kao ni ostali zagrebački klubovi, ne može više oslanjati samo na gradski novac. Morat će nešto i sama zaraditi. Sponzore je teško naći, pa jeste li razmišljali o nekom dodatnom izvoru prihoda, primjerice prodajom suvenira ili sve popularnijim "masovnim financiranjem" kako bismo s engleskog mogli prevesti crowdfunding ili pribavljanje novca od mnoštva (pa i nepoznatih) ljudi?

Sve je otvoreno

- Sve su opcije otvorene. Zato ću i inzistirati na uključivanju što više ljudi u rad i život kluba.

Može li Mladost u dogledno vrijeme postati ono što je nekad bila kad su je prozvali Real sa Save, mogu li žapci još jednom, osmi put u povijesti, postati europski prvaci?

- To je naš veliki cilj i od njega nećemo odustati uza sve poteškoće koje imamo i koje ćemo imati - zaključio je Miškulin koji je kao igrač Mladosti (na poziciji sidraša) sudjelovao u osvajanju čak dva europska naslova. Nakon toga ga je karijera odvela u Italiju gdje igranje vaterpola u Bologni iskoristio i za liječničko usavršavanje. I sad se popularni Miško vratio na Savu.

- Kao da nisam ni otišao. Bazen na Savi oduvijek je moj drugi dom - kaže.

