Nenad Periš ispričao kako je živjeti bez Mateja: 'Misli mi često odlutaju na moga sina'

Nakon tragičnog gubitka sina Mateja Nenad Periš uspijeva živjeti normalnim životom u svom Splitu, iako je to ponekad izuzetno teško. Nenad Periš vaterpolski je sudac, a nedavno je dijelio pravdu na ženskom finalu Europskog prvenstva između Španjolske i Grčke.

– Naravno da mi vaterpolo pomaže, to je dio života koji me na neki način odredio, prvo kroz igru, a više kroz suđenje. Stekao sam puno prijatelja iz cijelog svijeta, puno naučio i pripremio se za određene izazove u životu. Ovdje sam s prijateljima iz cijelog svijeta, igračima i trenerima. To je veliki dio mog života i nastavljam s njim. I prije mi je obitelj bila na prvom mjestu, ali sada posebno, možda na prva tri mjesta. Moje dvije kćeri, supruga, Matejeva mama. To je ono što mi je najvažnije. Zajedno polako koračamo kroz život i doći ćemo do cilja – rekao je Nenad Periš za Kurir pa se osvrnuo na finale.

– Drugo je to finale koje sudim na europskim prvenstvima. Sretan sam zbog toga i zbog Mateja, obitelji, sebe i svih prijatelja što sam se uspio vratiti i koncentrirati na posao. Iako mi često tijekom dana misli idu na ono što mi je najvažnije, a to je moj sin.

Nenadu nije nimalo lako, ali se bori.

– Život je takav kakav jest i ne mogu promijeniti ovo što se, nažalost, dogodilo. Moj put nekako je određen prijašnjim iskustvima i trudim se ostati na tom putu, iako sam se, naravno, promijenio i na drukčiji način postavio prioritete u životu. Moram ići naprijed za svoju obitelj, prijatelje i sebe i paziti da ne pogriješim. Bez obzira na sve što se dogodilo, ne bih nikada nikome želio pokazati da moja vjera nije do kraja iskrena i zato vam zahvaljujem na svemu što se dogodilo i vjerujem da ćemo se Matej i ja ponovno sresti. To me drži na putu na kojem želim biti – rekao je Periš i zaključio:

– Osjećam da ljudi žele da sve što se dogodilo na neki način ne bude toliko teško i da muka i bol budu lakši. Pomaže mi i posao, radim u Zavodu za javno zdravstvo, bavim se analizom zraka, to je moja prva ljubav i moj prvi izbor.

