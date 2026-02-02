Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
JOŠ JEDAN

Jedan će grad svojim brončanim rukometašima oragnizirati zaseban doček

VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 17:48

Doček se organizira u čast četvorice rukometaša poniklih u Ljubuškom koji su bili dio hrvatske reprezentacije

Grad Ljubuški će u srijedu organizirati svečani doček četvorici hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, potvrdio je za Hinu gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

Doček se organizira u čast četvorice rukometaša poniklih u Ljubuškom koji su bili dio hrvatske reprezentacije, a to su Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško, nekadašnji igrači RK Izviđač.

Doček na Trgu

Trener RK Izviđač Ivan Džolić rekao je kako je cijeli klub iznimno ponosan na uspjeh svojih bivših igrača, istaknuvši da je riječ o velikom priznanju za ljubuški rukomet i dugogodišnji rad s mladim igračima.

Gradonačelnik Markotić naglasio je da Ljubuški ovim dočekom želi zahvaliti svojim sugrađanima na sportskom uspjehu i promociji grada kroz rukomet.
Ključne riječi
doček Hrvatska rukometna reprezentacija Ljubuški

