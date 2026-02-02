Jedan će grad svojim brončanim rukometašima oragnizirati zaseban doček

Grad Ljubuški će u srijedu organizirati svečani doček četvorici hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, potvrdio je za Hinu gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

Doček se organizira u čast četvorice rukometaša poniklih u Ljubuškom koji su bili dio hrvatske reprezentacije, a to su Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško, nekadašnji igrači RK Izviđač.

Doček na Trgu

Trener RK Izviđač Ivan Džolić rekao je kako je cijeli klub iznimno ponosan na uspjeh svojih bivših igrača, istaknuvši da je riječ o velikom priznanju za ljubuški rukomet i dugogodišnji rad s mladim igračima.

Gradonačelnik Markotić naglasio je da Ljubuški ovim dočekom želi zahvaliti svojim sugrađanima na sportskom uspjehu i promociji grada kroz rukomet.