Jedan će grad svojim brončanim rukometašima oragnizirati zaseban doček

Grad Ljubuški će u srijedu organizirati svečani doček četvorici hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, potvrdio je za Hinu gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
Doček se organizira u čast četvorice rukometaša poniklih u Ljubuškom koji su bili dio hrvatske reprezentacije, a to su Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško, nekadašnji igrači RK Izviđač.Doček na Trgu
Trener RK Izviđač Ivan Džolić rekao je kako je cijeli klub iznimno ponosan na uspjeh svojih bivših igrača, istaknuvši da je riječ o velikom priznanju za ljubuški rukomet i dugogodišnji rad s mladim igračima.
Gradonačelnik Markotić naglasio je da Ljubuški ovim dočekom želi zahvaliti svojim sugrađanima na sportskom uspjehu i promociji grada kroz rukomet.