Rasizam nema opravdanja, ali kako to da samo Vinicius dobiva uvrede, a ne drugi tamnoputi igrači?

Utakmica visokih tenzija između Benfice i Real Madrida na lisabonskom Estádio da Luzu pretvorila se u dramu početkom drugog poluvremena. Nakon što je Vinicius Junior majstorskim pogotkom doveo Real u vodstvo od 1:0, umjesto slavlja nogometa, uslijedile su ružne scene. Sve je eskaliralo nakon njegove proslave ispred domaćih navijača, zbog čega je zaradio žuti karton. No, pravi problemi nastali su kada je Vinicius bijesno reagirao na nešto što mu je, tvrdi, dobacio igrač Benfice Gianluca Prestianni (koji je u tom trenutku usta pokrio dresom), optuživši ga za rasizam.

Glavni sudac, Francuz François Letexier, odmah je prepoznao ozbiljnost situacije i aktivirao strogi UEFA-in antirasistički protokol. Napravio je potez koji se rijetko viđa, podigavši ruke i prekriživši ih ispred prsa u znak slova "X". Taj službeni signal označava privremeni prekid utakmice zbog diskriminacije, a cijeli stadion je utihnuo, svjestan težine optužbi i poteza suca koji je bio u prvom planu.

Uslijedila je desetominutna pauza ispunjena kaosom i naguravanjem igrača. Vidno potreseni Vinicius povukao se na klupu, gdje je sjedio sam dok ga je tješilo osoblje Reala. U smirivanje situacije uključio se i trener Benfice Jose Mourinho. Bivši sudac Mark Clattenburg objasnio je kako je sudac ispravno postupio: "Jednom kada igrač prijavi rasistički komentar, sudac mora slijediti protokol i prijaviti slučaj. UEFA će potom provesti istragu." Nakon prekida, tijekom kojeg je član stožera Benfice isključen, utakmica je nastavljena.

S jedne strane, Viniciusov suigrač iz Reala, Kylian Mbappe, tvrdi da je Prestianni pet puta Viniciusa nazvao majmunom, dok Prestianni tvrdi da Viniciusu nije dobacio nikakav rasistički povik.

Posebno je to što se ovakve situacije događaju gotovo pa isključivo s Viniciusom, a ne s drugim igračima. To je nogometaš koji će u istom tjednu puniti naslovnice i zbog spektakularnih nogometnih poteza na travnjaku, ali i zbog kontroverzi koje se, naizgled, događaju iz tjedna u tjedan.

Još jedan nedavni slučaj dogodio se prije otprilike mjesec dana na utakmici između Real Madrida i Real Betisa, dvoboju u kojem je Real Madrid slavio 5:1, a posebno je briljirao španjolski napadač Gonzalo Garcia koji je zabio hat-trick. Kamere su uhvatile trenutak u kojem se Vinicius vidno frustriran obratio sad već bivšem treneru Xabiju Alonsu. Prema čitanju s usana, posebno je istaknuo suigrača, i to spomenutog Garciju koji je postigao hat-trick.

- Ovako je nemoguće, moraju dodavati loptu. Ovdje svi žele driblati, a onda meni zvižde. Reci nešto. Reci ovom Gonzalu da mi mora dodati. Ne uvijek, ali jednom - poručio je bijesni Vinicius prema svojem treneru.

Samo nekoliko tjedana prije ovoga, Vinicius je iza leđa Xabiju Alonsu vodio kampanju za davanje otkaza treneru. Vinicius je kao vođa "klana", uz još šest suigrača išao u klupske urede žaliti se Upravi da Alonso previše od igrača zahtijeva na treninzima te da je problematična činjenica što ne njeguje opušteni način vođenja momčadi kao što je to radio prethodni trener Carlo Ancelotti. Vinicius i društvo zamjeraju Xabiju što od igrača zahtijeva da previše trče na treninzima, te da previše pažnje posvećuje sitnim taktičkim detaljima.

Ne zaboravimo ni cjelokupnu dramu oko ceremonije Zlatne lopte za 2024. godinu. Na dan dodjele nagrada u Madridu su saznali da njihov mezimac Vinicius Junior neće osvojiti Zlatnu loptu, već španjolski veznjak Manchester Cityja Rodri, te su se odlučili bojkotirati dolazak na dodjelu. Kompletna delegacija madridskog kluba od 50 ljudi predvođena predsjednikom Florentinom Perezom, a među kojom su trebali biti brojni igrači, tadašnji trener Ancelotti te dužnosnici, odbila je putovati u Pariz i prisustvovati ceremoniji jer, eto, njihov igrač neće osvojiti glavnu nagradu. Čak su iz kluba tada za španjolsku Marcu neslužbeno poručili da "Zlatna lopta više ne postoji i nema nikakvu vrijednost".

Real Madrid se tim potezom osramotio pred nogometnim svijetom. Klub se ponio kao nezrelo dijete koje je ljutito jer mu mama nije kupila omiljenu igračku, a sudeći po objavama Viniciusa na društvenim mrežama nakon te dodjele koje su često išle u smjeru "pokazat ću ja svima vama", ne bi bilo pretjerano zaključiti da je upravo Brazilčeva nezrela reakcija nagnala klub na ovako radikalan protest.

To je tek grebanje površine svih Viniciusovih kontroverzi. Od 79 žutih kartona koje je zaradio tijekom svoje profesionalne karijere, čak 53 je zaradio zbog svojeg nesportskog ponašanja (prigovori sucu, udaranja i guranja protivnika van tijeka igre, trošenje vremena, svađanje s protivničkim igračima te ostali oblici neprimjerenog ponašanja).

Bez pretjerivanja, gotovo svaku utakmicu lijevi krilni napadač Reala proizvede barem jednu situaciju zbog kojih bi se moglo zaključiti da je njegovo ponašanje na terenu neprofesionalno. Sjetimo se samo fizičkog nasrtaja na makedonskog vratara Stoleta Dimitrievskog, potom provociranja navijača Rayo Vallecana da je njihov klub "za drugu ligu", bespotrebnog fizičkog sukoba s Pablom Maffeom, smijanja i plesanja prema protivničkim igračima kad ih predribla, javnog prozivanja La Lige kad god nešto nije po njegovoj volji, i tako dalje. Ukratko, trebala bi nam knjiga od 500 stranica kako bismo svako njegovo neprikladno ponašanje naveli.

Ono što je sve to zasjenilo su rasističke uvrede koje s tribina (a po najnovijem slučaju navodno i s terena) često dolaze Viniciusu. U trenutku pisanja ovog teksta, sveukupno deset osoba je kažnjeno ili zatvorskim kaznama ili zabranama dolaska na stadione. Tijekom tih incidenata navijači su nazivali Viniciusa majmunom, vikali da mu treba banana i nazivali ga pogrdnim španjolskim nazivima za tamnoputu osobu. Vinicius je rekorder po tome koliko je osoba zbog rasističkog vrijeđanja njega legalno kažnjeno.

Također je i jedan od slučajeva rasizma nad njim postao preteča u španjolskom sportu i društvu. Nakon velikog incidenta kojeg je imao s vrijeđanjem navijača Valencije, po prvi put je rasističko vrijeđanje na stadionima predstavljeno kao kazneno djelo mržnje u Španjolskoj. Borba protiv rasizma je vrlo ozbiljan problem u svijetu, pa tako i u svijetu nogometa, i lijepo je da je svijest postala veća.

Međutim, tu do priče dolazi ključno pitanje. Kako to da se većina drugih tamnoputih nogometaša uopće ne suočava s rasističkim povicima i uvredama? Kako to da Lamine Yamal nikad u svojoj karijeri (barem ne zabilježeno) nije doživio rasističke povike? Kako to da Realove zvijezde iz prošlih vremena poput Seedorfa, Makelelea ili Varanea nisu to proživljavale? Dogodio se tu i tamo koji slučaj rasizma u nogometu i osim Viniciusa (npr. Antoine Semenyo, Inaki Williams...), ali Brazilac osjetno prednjači. Ostali igrači su najčešće imali po jedan, a maksimalno dva takva slučaja tijekom svojih karijera.

Čisto da bude jasno, ni u kojem obliku se ovdje ne opravdava rasizam. Ovdje samo dolazimo do zaključka da neprofesionalnim, bahatim i štetnim ponašanjem Vinicius dolazi do toga da bude najveća žrtva rasizma, do zaključka da sigurno ne bi bio žrtva tolikih rasističkih povika da se normalno ponašao. Naravno, navijači te potencijalno i suparnički igrači bi svoje nezadovoljstvo Viniciusovim ponašanjem trebali istaknuti na drugi i primjereniji način, no činjenica da je Vini žrtva rasizma ni u kojem obliku ne mijenja činjenicu da je riječ o čovjeku koji se iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, ponaša krajnje neprofesionalno, možemo čak reći i užasno, posebice kad uzmemo u obzir činjenicu da kao nogometaš ima enormnu odgovornost zbog toga što se ogroman broj djece ugleda na njega.