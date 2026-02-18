VIDEO Newcastleu penal, u HNL-u to ne bi bio po objašnjenjima stručnjaka Layeca

U brojnim analizama, ni stručnjaci, navijači, a ni treneri više ne znaju što je kažnjivo igranje rukom. Vidjeli smo bezbroj raznih slučajeva u kojima je sve to bilo dvojbeno, kako u našoj ligi tako i na europskim nogometnim travnjacima.

U susretu Lige prvaka između Qarabaga i Newcastlea stigli su novi upitnici. Naime, u 29. minuti igrača Qarabaga Matheusa Silvu lopta neprijeporno pogađa u ruku. Uklizao je na jedan udarac igrača Newcastlea, leđima okrenut, pri padu se naslonio na svoju ruku jer drukčije nije ni mogao i onda ga lopta pogodaka u ruku. Silva nikamo s tom rukom nije mogao, još je bio i leđima okrenut i nije nam jasno zašto je to dosuđeno kao jedanaesterac.

Norveški sudac Eskas pozvan je na VAR prelged jer on prekršaj nije dosudio, pogledao je snimku i dosudio jedanaesterac kojeg je Gordon pretočio u 3:0 vodstvo engleskog kluba. Uzalud su se bunili domaćini, sudac nije promijenio svoju odluku. E sad, u našoj ligi je bilo dosuđenih i nedosuđenih jedanaesteraca kad je obrambeni igrač imao ruku na travni, kad je s njom podupirao svoje tijelo. I odluke su bile različite, kao što su različite i u Europi. Sporni jedanaesterac i sve pogotke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Naš šef sudaca Bertrand Layec više je puta tumačio kako u takvom slučaju to nije kažnjivo igranje rukom iako smo i od njega znali čuti svakojaka mišljenja u sličnim situacijama. U svakom slučaju, i nakon ovog slučaja u susretu Qarabaga i Newcastlea nije nam nimalo jasnije što je, a što nije kažnjivo igranje rukom.

Qarabaq se na kraju zacijelo neće previše buniti, već na poluvremenu bilo je 5:0 za Newcastle United (uz četiri pogotka Gordona) koji je sad i prije uzvrata siguran putnik u osminu finala Lige prvaka.