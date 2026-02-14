Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TOMISLAV KRASNEC

Trump je bio u vezi sa žrtvama Jeffreya Epsteina ili je samo – lagao

Autor
Tomislav Krasnec
14.02.2026.
u 16:45

U Epsteinovim dosjeima Trumpovo se ime spominje više od milijun puta

Postoji razlog zašto vas računalo traži da potvrdite da ste stariji od 18 godina kad pretražujete bazu podataka sa svim Epsteinovim dokumentima, koje je američko Ministarstvo pravosuđa zakonom prisiljeno objavljivati, a koji su prikupljeni tijekom višegodišnjih istraga protiv pokojnog newyorškog financijaša i seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Neki dijelovi tih dokumenata, iako je sve prošlo redakturu i cenzuru prije objave, zaista su u rangu jeftinog erotskog sadržaja.

Na primjer, kad stanovita Čehinja Zlata Ribarova u ljeto 2013. piše e-mail Jeffreyju Epsteinu, u kojem ga najprije pita kako je on nakon njihova "golog mokrog zabavnog razgovora u bazenu", potom spominje proslavu 16. rođendana neke svoje prijateljice, a onda s Epsteinom dijeli "ludu priču" o tome kako je upoznala tipa koji je profesionalni farmer. Kad joj je rekao da je nedavno kupio traktor, ona mu je odmah predložila da isprobaju njegov traktor na seksualno eksplicitan način.

Ključne riječi
seksualni predator Donald Trump Jeffrey Epstein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U.S. President Donald Trump arrives at the White House in Washington
Premium sadržaj
BORISLAV RISTIĆ

Trump se u kaosu snalazi odlično, ali iz njega nikad ne izvlači korist. A ni svijet

Simptomatičan je primjer puča u Venezueli. Dok se Trumpov državni tajnik Marco Rubio upinjao pred novinarima objasniti razloge američkoga noćnog upada u Madurovu spavaću sobu uobičajenim arsenalom liberalne retorike o svrgavanju diktatora i širenju demokracije, nestrpljivi Trump upao mu je u riječ kako bi objasnio da je glavni i jedini razlog intervencije bila – nafta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!