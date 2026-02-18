UŽIVO Sučić u prvoj postavi Intera na neugodnom gostovanju

REZULTATI LIGE PRVAKA

Barcelona uz pogodak Olma slavila u golijadi, Bayern nastavlja pratiti Arsenal

U nastavku je prvo Dani Olmo sjajno zabio s vrha šesnaesterca, pod gredu, za 3-2, dok je Barcelona posao privela kraju kada je Lewandowski u 71. minuti bio strijelac za 4-2. Barcelona je trenutačno deveta na ljestvici, na rubu izravnog plasmana dalje.