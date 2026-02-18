UŽIVO Sučić u prvoj postavi Intera na neugodnom gostovanju

BODO/GLIMT: Halkin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge
INTER: Sommer - Akanji, Acrebi, Bastoni - Darmian, Sučić, Barella, Mhitarjan, Augusto - Pio Esposito, Martinez
Pred nama je druga večer doigravanja u Ligi prvaka. Riječ je o kolu posebno određenom za klubove koji svoje mjesto u osmini finala nisu osigurali kroz ligaški dio, odnosno bili su plasirani između 9. i 24. mjeseca.
S obzirom na povijest talijanskih gostovanja kod Bodo Glimta, s posebnom pozornošću pratit ćemo susret između tog norveškog kluba i Intera. Norvežani su prošle sezone u nokaut fazi Europske lige na svom terenu pobijedili Lazio s 2:0, a posebno se pamti njihova pobjeda nad Romom u Konferencijskoj ligi 2021. Norvežani su tada na svom terenu slavili s ogromnih 6:1 protiv kasnijeg osvajača natjecanja tako da Inter i našeg Petra Sučića očekuje vrlo težak zadatak.
U ostalim susretima igraju Olympiacos i Bayer Leverkusen, Club Brugge našeg Ivana Leke dočekuje madridski Atletico, a u ranijem terminu igraju Qarabag i Newcastle.
Ovaj čovjek se naljutio na Niku Kovača i odbio mu pružiti ruku, objasnio je zašto
- Mi smo južnjaci i ponekad se raspravljamo sa sucem. Ali danas je to bila dječja rođendanska zabava - rekao je Kovač
Leko dočekuje neugodni Atletico, evo gdje možete gledati utakmice Lige prvaka
Club Brugge večeras igra protiv Atlético Madrida, Bodø/Glimt protiv Intera, Qarabag dočekuje Newcastle, a Olympiakos će ugostiti Bayer
Pljušte reakcije na povijesni presedan u Ligi prvaka: 'Kad je to čuo, sudac je morao reagirati'
Vidno potreseni Vinicius povukao se na klupu, gdje je sjedio sam dok ga je tješilo osoblje Reala. U smirivanje situacije uključio se i trener Benfice Jose Mourinho
Niko Kovač pobijedio Pašalićevu Atalantu, Real slavio kod Mourinhove Benfice, preokret PSG-a
Mnoštvo uzbuđenja, golova, ali i nekih ne tako često viđenih detalja imali smo prilike doživjeti u današnjim dvobojima Lige prvaka
VIDEO Kaos na Ligi prvaka: Utakmica prekinuta zbog rasizma, sudac pokazao i poseban znak
Prva utakmica doigravanja Lige prvaka između Benfice i Reala prekinuta je nakon gola Viniciusa Juniora. Brazilac je prijavio rasističko vrijeđanje, a sudac je primijenio UEFA-in protokol i zaustavio igru na deset minuta
Potop Juventusa u Turskoj, primili pet komada, ostali s desetoricom...
Nogometaši Galatasarayja svladali su u Istanbulu torinski Juventus 5-2 u prvom dvoboju razigravanja za prolazak u osminu finala Lige prvaka
Održan ždrijeb Lige prvaka: Real igra protiv Benfice, Borussia protiv Atalante
U doigravanju sudjeluju klubovi koji su ligašku fazu završili na pozicijama od 9. do 24. mjesta, a međusobnim dvobojima borit će se za ulazak među 16 najboljih momčadi Europe.
Hrvat režirao senzacionalan uspjeh, mediji ga hvale, a on poručuje: Nisam Guardiola
Hrvatski trener, 47-godišnji Ivan Leko, preporodio je belgijski Club Brugge: deklasirao nekadašnjeg europskog prvaka Marseille i izbacio ga iz Lige prvaka
Barcelona uz pogodak Olma slavila u golijadi, Bayern nastavlja pratiti Arsenal
U nastavku je prvo Dani Olmo sjajno zabio s vrha šesnaesterca, pod gredu, za 3-2, dok je Barcelona posao privela kraju kada je Lewandowski u 71. minuti bio strijelac za 4-2. Barcelona je trenutačno deveta na ljestvici, na rubu izravnog plasmana dalje.
Petar Sučić raspametio Talijane, evo kako su prozvali njegov gol: 'Ima samo jednu manu...'
Inter je na San Siru izgubio od Arsenala 3:1 u Ligi prvaka, no talijanski mediji nakon utakmice najviše pišu o hrvatskom veznjaku. Petar Sučić postigao je spektakularan pogodak i bio jedna od rijetkih svijetlih točaka u porazu svoje momčadi