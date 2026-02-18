Naši Portali
VL
Autor
Karlo Koret
LUDILO LIGE PRVAKA

UŽIVO Sučić u prvoj postavi Intera na neugodnom gostovanju

UEFA Champions League - Inter Milan v Arsenal
Daniele Mascolo/REUTERS
18.02.2026. u 20:53
Tekstualni prijenos doigravanja za plasman u osminu finala Lige prvaka možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
BODO GLIMT
0-0
INTER
Liga prvaka playoff, 21:00, Bodo, Norveška
SASTAVI

BODO/GLIMT: Halkin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge


INTER: Sommer - Akanji, Acrebi, Bastoni - Darmian, Sučić, Barella, Mhitarjan, Augusto - Pio Esposito, Martinez

NAJAVA

Pred nama je druga večer doigravanja u Ligi prvaka. Riječ je o kolu posebno određenom za klubove koji svoje mjesto u osmini finala nisu osigurali kroz ligaški dio, odnosno bili su plasirani između 9. i 24. mjeseca.

S obzirom na povijest talijanskih gostovanja kod Bodo Glimta, s posebnom pozornošću pratit ćemo susret između tog norveškog kluba i Intera. Norvežani su prošle sezone u nokaut fazi Europske lige na svom terenu pobijedili Lazio s 2:0, a posebno se pamti njihova pobjeda nad Romom u Konferencijskoj ligi 2021. Norvežani su tada na svom terenu slavili s ogromnih 6:1 protiv kasnijeg osvajača natjecanja tako da Inter i našeg Petra Sučića očekuje vrlo težak zadatak.

U ostalim susretima igraju Olympiacos i Bayer Leverkusen, Club Brugge našeg Ivana Leke dočekuje madridski Atletico, a u ranijem terminu igraju Qarabag i Newcastle.

