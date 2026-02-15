Potresno svjedočanstvo Epsteinove žrtve: 'Bilo je kao da sam nevidljivo vezana lisicama'

"'Nevidljivi lanci', to je dobar opis. Bilo je kao da sam nevidljivo vezana lisicama", rekla je 43-godišnja Juliette Bryant, jedna od mnogobrojnih žrtava Jeffreya Epsteina. Njezina priča pokazuje kako se mreža trgovine ljudima osuđenog seksualnog predatora protezala sve do Južne Afrike i bila je održavana 'nevidljivim lancima' psihološke ovisnosti, prenosi Sky News. "Nikada to nisam rekla svojoj obitelji, nikome nisam govorila o onome što mi se dogodilo s njim sve dok nije umro." Juliette tvrdi da ju je Epstein zlostavljao nakon što su se upoznali 2002. godine u Cape Townu, glavnom gradu Južne Afrike. Bila mu je predstavljena kao studentica prve godine sveučilišta i ambiciozna manekenka. Imala je samo 20 godina te je mislila da će joj se život zauvijek promijeniti kada ga je upoznala.

"Činilo se kao da mi se svi snovi ostvaruju jer se moja obitelj borila s financijskim problemima i stvarno sam željela pomoći svojoj obitelji", navodi Juliette. Tri tjedna nakon što je upoznala Epsteina u restoranu u Cape Townu, Juliette je prvi put u životu napustila Južnoafričku Republiku i otputovala je u New York. Na tom susretu bio je i Bill Clinton, koji je bio u službenom posjetu vezanom uz podizanje svijesti o AIDS-u, u pratnji glumaca Kevina Spaceyja i Chrisa Tuckera. Nedugo nakon dolaska u New York rečeno joj je da će nastaviti put prema Karibima. Vozač ju je odvezao na pistu zračne luke Teterboro u New Jerseyju, gdje se ukrcala na privatni avion u kojem su je čekali Epstein i žene za koje tvrdi da su je prvotno vrbovale u Cape Townu. Letjeli su prema njegovu privatnom otoku.

"Potapšao je sjedalo pokraj sebe… i ja sam sjela tamo. Bila je to vrlo zbunjujuća situacija za mladu osobu, navodi Juliette - Kako je avion uzlijetao, počeo me prisilno dodirivati među nogama i potpuno sam se uspaničila. Odjednom sam shvatila: Bože moj, moja obitelj me više nikada neće vidjeti, ovi ljudi bi me mogli ubiti. A te žene... smijale su se. Bila sam užasnuta". Juliette dodaje kako je malo vjerojatno da je bila jedina mlada žena koju je Epstein vrbovao iz Cape Towna, a to pokazuju i e-mailovi iz Epsteinovih dokumenata. Naime, oni prikazuju podatke o letovima neimenovanih putnica koje su prevožene iz Cape Towna u London, Atlantu i New York sve do kraja 2018. godine.

Juliette tvrdi da nije bila prisiljavana na odnose s drugim muškarcima, ali da ju je Epstein više puta silovao. "Viđala bih ga za ručkom, doručkom i večerom, a zatim bi me pozivali u njegovu sobu. Inače ga nisam često viđala jer je stalno bio zauzet poslom", izjavila je. "Provodila sam puno vremena sama. Sjedila bih uz bazen ili čitala knjige, a u kuhinji sam pronašla i jednokratne fotoaparate pa sam fotografirala dok sam bila tamo". Na njezinim fotografijama izmjenjuju se nasmiješeni prizori u društvu drugih mladih žena, ali i potresni portreti očaja te usamljenosti.

"Nije bilo načina za bijeg. Uzeli su mi putovnicu, a do tada smo već sletjeli na jedan od karipskih otoka, odakle su nas helikopterom prevezli na njegov otok. Nije bilo šanse da pobjegnem. Nisam dovoljno snažna da otplivam, ne bih mogla otplivati", prisjeća se. Njezino zatočeništvo nije bilo samo fizičko. Čak i nakon što se vratila u Cape Town, nastavila je putovati na Epsteinove posjede u New Yorku, Palm Beachu, Parizu i Novom Meksiku, gdje je, kako kaže, susretala žene i maloljetne djevojke iz Brazila, Rumunjske, Francuske i Španjolske.

Izjavila je kako još uvijek pokušava shvatiti razmjere Epsteinova sustava zlostavljanja, dok se istodobno nosi s psihološkim oporavkom i stalnom izloženošću vijestima o svom zlostavljaču. "Pogledam Facebook i vidim Epsteinovo lice. Pogledam X i opet njegovo lice. Uključim vijesti i opet je tamo. Ponekad mi od toga doslovno pozli jer je stalno prisutan i nema načina da se od toga pobjegne", navodi Juliette.

Kontroverzno objavljivanje najnovijih Epsteinovih dokumenata od strane američkog Ministarstva pravosuđa izložilo je desetke ranjivih žrtava zbog nedovoljno zaštićenih osobnih podataka. Juliettini e-mailovi Epsteinu objavljeni su bez redakcije i pokazuju da mu je izražavala podršku uoči njegova suđenja 2008. godine te da je nastavila kontakt s njim do 2017.

"Kad god sam mu slala e-mailove, bilo je to uglavnom kad sam pila ili prolazila kroz psihičku krizu… uvijek sam imala osjećaj da me promatra i zato sam mu pisala. Nemam što skrivati. Naravno da je to bilo uznemirujuće jer zbunjuje ljude, ali taj je čovjek imao strašnu kontrolu nad mojim umom", zaključuje Juliette.