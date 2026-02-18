Važne vijesti za Hajduk, stigla presuda stručnjaka: Obnova Poljuda je nemoguća!

Na Fakultetu građevine, arhitekture i geodezije u Splitu održano je stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, na temu "Zamor čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom".

Tom prilikom profesor emeritus Ante Mihanović prezentirao je posljedice zamora na konstrukciju stadiona Poljud i dotaknuo se njegove budućnosti.

Konačni zaključak i presuda glase da je stadion ušao u stanje trajne sanacije i da je rekonstrukcija postojećeg stadiona nemoguća.

Konkretno, to bi značilo da se ovakav Poljud treba ili srušiti ili ostaviti kao nekakav budući spomenik ili muzejsko-koncertni prostor, a nikako nije pogodan za odigravanje nogometnih utakmica.

Dodajmo da se uskoro očekuje objava Studije izvodljivosti koju je naručio Grad Split, no već ova presuda stručnjaka nam daje dovoljno dobar uvid u to kakav će biti rezultat te studije. Podsjećamo, gradonačelnik Tomislav Šuta obećao je da će građanima na referendumu ponuditi da iznesu svoj stav.

Poljud je izgrađen za Mediteranske igre, koje su se u Splitu održale 1979. godine. U njegovo održavanje tijekom proteklih 47 godina nije se puno ulagalo.