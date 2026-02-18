Naši Portali
NAKON 47 GODINA

Važne vijesti za Hajduk, stigla presuda stručnjaka: Obnova Poljuda je nemoguća!

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
18.02.2026.
u 20:00

To bi značilo da se ovakav Poljud treba ili srušiti ili ostaviti kao nekakav budući spomenik ili muzejsko-koncertni prostor, a nikako nije pogodan za odigravanje nogometnih utakmica

Na Fakultetu građevine, arhitekture i geodezije u Splitu održano je stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, na temu "Zamor čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom". 

Tom prilikom profesor emeritus Ante Mihanović prezentirao je posljedice zamora na konstrukciju stadiona Poljud i dotaknuo se njegove budućnosti.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Konačni zaključak i presuda glase da je stadion ušao u stanje trajne sanacije i da je rekonstrukcija postojećeg stadiona nemoguća.

Konkretno, to bi značilo da se ovakav Poljud treba ili srušiti ili ostaviti kao nekakav budući spomenik ili muzejsko-koncertni prostor, a nikako nije pogodan za odigravanje nogometnih utakmica.

VEZANI ČLANCI:

Dodajmo da se uskoro očekuje objava Studije izvodljivosti koju je naručio Grad Split, no već ova presuda stručnjaka nam daje dovoljno dobar uvid u to kakav će biti rezultat te studije. Podsjećamo, gradonačelnik Tomislav Šuta obećao je da će građanima na referendumu ponuditi da iznesu svoj stav.

Poljud je izgrađen za Mediteranske igre, koje su se u Splitu održale 1979. godine. U njegovo održavanje tijekom proteklih 47 godina nije se puno ulagalo.

Avatar LissanAlGaib
LissanAlGaib
20:31 18.02.2026.

Jači su klubovi ulagali u svoje pa sa na kraju gradili nove. Neisplativo je npr. ulagati u gospođu Puljak (iako koj je arhitektura mimo svakog okuugodnog standarda) praktičnije je dovesti mladu, zgodnu, lijepu, pametnu i lijepog nosa.

Avatar davos24
davos24
20:51 18.02.2026.

Što se čeka sa rušenjem/novim stadionom ako smijem pitat?

FR
freeshooter
20:22 18.02.2026.

...na žalost to je bilo očekivano i vidljivo... kako se zadnjih godina o njemu piše i razmatra, te kako su u tisku izašle mnoge fotografije... meni je ovo bilo za očekivati, bilo kakva obnova je neisplativa, dakle rušenje i gradnja novoga... pa nije to loše, treba graditi nove stadione, i Zagreb, i Split i Rijeka... jedino je loše što time odlazi u povijest svevremenski dizajn arhitekta Magaša, no uz vremenski faktor je i održavanje bilo loše, pa je doveden u ovakvo stanje ne isplativosti... eto i Splitu nogometne Arene...

