Novak Đoković otvorio dušu u najemotivnijem intervjuu života: 'Mislio sam da ću odustati od tenisa'

Novak Đoković rano se, već u 2. kolu nakon poraza od talijanskog predstavnika Luce Nardija oprostio od jakog ATP turnira u Indian Wellsu. No, mediji u regiji prenose jedan intervju kojeg je prvi tenisač svijeta dao uoči početka turnira. U njemu je bio dosta emotivan, a sada prenosimo neke od njegovih najzanimljivijih dijelova.

Poznato je da je prije sedam-osam godina Đoković bio u velikoj rezultatskoj krizi. Ozljeda lakta ga je dugo mučila, a pokušao se izliječiti na raznorazne načine. Na kraju je operativnim zahvatom riješio probleme i otada ponovno igra na izuzetnoj razini.

- Mislim da mogu govoriti u ime svih sportaša kada kažem da je ozljeda najveći neprijatelj. Kada je netko ozlijeđen u individualnom sportu, pogotovo u tenisu, tu nema zamjene, nema nekoga tko će igrati umjesto vas - rekao je pa nastavio:

- Karijera je na čekanju i stvari koje ste gradili godinama mogu biti u riziku. Vjerujem da postoji prevencija ne samo u sportu, već i u životu. Imao sam jednu veliku operaciju, imao sam ozljedu lakta. Zbog svega što se događalo godinama, zbog dugih mečeva, sezona, tenis ima najdužu sezonu, počinje u siječnju, završava se u studenom. Mnogo turnira, mnogo putovanja, sve to utječe na tijelo i psihu.

Dugo je, kako je rekao, trpio bol koja je na trenutke bila nepodnošljiva.

- To je bilo 2017. godine, osjetio sam to još 2016. ali sam nosio tu ozljedu lakta i bio sam uvijek protiv tableta protiv bolova, nisam ih volio, ali sam ih morao koristiti. Siguran sam da se mnogo sportaša može povezati s ovim. Ljudi očekuju da igraju, oni kupuju karte i možda je ovo jedina prilika da vas gledaju i uvijek mislite, želim biti tamo, ne želim razočarati ljude, sebe, obitelj. Nosio sam ozljedu, pogoršavala se - rekao je Đoković.

U jednom je trenutku bilo najteže.

- Ubio sam tu svoju bol, a shvatio sam na Wimbledonu u 1/4 finalu da ne mogu servirati, da ne mogu podiguti ruku, znao sam da je gotovo i da je to trenutak kad moram napraviti neke radikalne promjene. Izbjegavao sam operaciju pod svaku cijenu, a kada sam poslije Wimbledona završio, uzeo sam odmor i nisam htio igrati. Pokušao sam se izliječiti, trenirao sam za novu sezonu, osjetio sam bol ponovno, otišao sam igrati u Australiji i shvatio sam da moram na operaciju. Ućinio sam to i šest tjedana kasnije sam se vratio - rekao je.

Razmišljao je i o prekidu karijere.

- Osjetio sam da hoću napustiti tenis, nekoliko mjeseci nakon operacije sam ispao iz najboljih 20, igrao sam najgori tenis ikad. Gubio sam, osjećao sam se loše na terenu. Mislio sam da je to trenutak. Onda sam morao srediti svoj servis, taktiku, sve je to bio izazov. Okupio sam svoj tim, rekao sam im da se distanciram od profesionalnog tenisa, mislio sam da je vrijeme za sljedeće poglavlje. Bili su tu moja žena, moj menadžer, moj tim. Rekli su mi da pričekam, da se smirim, da razmislim jer sam bio "usijane glave". Izgubio sam meč u Miamiju i mislio sam da je to to, onda sam stao, podržali su me, zahvalan sam im na tome. Morao sam se smiriti, ubrzo nakon toga, u drugom dijelu 2018. godine sam osvojio Wimbledon, US Open i samo sam se počeo dizati i onda sam u narednim godinama imao najbolje trenutke u karijeri - rekao je Đoković.