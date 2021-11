Novak Đoković je najbolji svih vremena. To mu sad svi moraju priznati

Novak Đoković nastavio je pomicati granice mogućeg u tenisu. Pobijedivši u finalu Danila Medvjedeva sa 4:6, 6:3, 6:3 (i uzvrativši mu tako za poraz u finalu US Opena), u nedjelju je osvojio Masters 1000 turnir u Parizu (šesti put u karijeri), što je njemu već 37. naslov u tom tipu turnira. "Odlijepio" se tako od Rafaela Nadala, koji je ostao na 36, pa sad suvereno vlada i u toj kategoriji.

U Parizu je također osigurao i prvo mjesto među tenisačima na kraju godine, što će mu biti sedmi put u karijeri, a i po tome je sad iskočio iznad svog dječačkog idola Petea Samprasa koji ostaje na šest godina.

Prvi je već 346. tjedan!

Đoković je također učvrstio i svoju prednost u kategoriji najvećih turnira. Ima ih ukupno 62 (20 Grand Slam naslova, pet završnih Mastersa i 37 Masters 1000 turnira), pet više od Nadala (20 GS, 36 M1000 i olimpijsko zlato) i osam više od Rogera Federera (20 GS, šest za- vršnih Mastersa, 28 M1000). Kao što se vidi, Nadal je bolji od Đokovića za olimpijsko zlato, a Federer u vitrini ima jedan završni Masters više. Švicarac ima i više osvojenih (svih) turnira, vodi u toj konkurenciji protiv Đokovića sa 103:86, ali sve to nije dovoljno da Federer zadrži naslov teniskog GOAT-a (Greatest of all Time).

Ta počast sada nedvojbeno pripada Đokoviću što, uostalom, potvrđuje i lista na stranici Ultimatetennisstatistics.com koja godinama pažljivo mjeri sve uspjehe u tenisu i daje prilično mjerodavnu tablicu (uzimajući u obzir sve: od osvojenih turnira do plasmana na ATP listi i broja tjedana na prvom mjestu, međusobnih omjera...).

Na njoj sad Đoković ima 956 bodova, Federer je ostao na 935, a Nadal na 847. Ako vas baš zanima, četvrti na toj listi je legendarni Jimmy Connors sa 614 bodova (8 Grand Slam turnira). Novaku je, osim toga, u ponedjeljak počeo teći 346. tjedan na čelu ATP liste, po čemu je također debelo prešišao Federera (310), a još više Nadala (209), ali i bivšeg vladara Samprasa (286). A kako je već osigurao jedinicu i na kraju godine, broj tjedana provedenih na teniskom prijestolju Srbinu će još dodatno rasti...

Do prije nekoliko godina Đoković je izbjegavao razgovor o rekordima. "Brojke me ne zanimaju", govorio je, no sad kad je vidio da je u svim kategorijama na vrhu ili blizu njega, očito je promijenio mišljenje.

– Uvijek sam tijekom karijere isticao da mi je povijest našeg sporta velika motivacija. To mi je cilj, to da dokažem da mogu obarati rekorde. Da, obožavam obarati rekorde. Jako sam motiviran nastaviti s time. Moji prioriteti su Grand Slam turniri i Mastersi 1000 koji donose i najviše bodova – kazao je Đoković u Parizu dodavši:

– Ja sam student sporta, divim se i poštujem prošle šampione koji su mi utabali put, ali poštujem i naraštaje koji sada igraju. Uživam u benefitima ove igre jer su i ti bivši šampioni zaslužni što imamo ovakav tenis danas. Na tome sam im zahvalan. Naravno, kad prestignem nekoga od tih starih šampiona, posebno nekoga na koga sam se ugledao kao dijete, kao što je Pete Sampras, to mi znači sve. I osjećaj je nestvaran – napomenuo je Đoković.

Pa, iako dvojbi gotovo da i nema, Đoković može ponijeti naslov najboljeg svih vremena, mnogi će još čekati da se to potvrdi i po broju osvojenih Grand Slam turnira. Tek da ostane još malo neizvjesnosti... Iako sva trojica velikana današnjeg tenisa imaju po 20 naslova na najvažnijim turnirima, Đoković tu, što se perspektive tiče, objektivno stoji najbolje. Zar nećemo za nekoga tko je ove godine osvojio tri takva turnira i na četvrtom igrao finale reći da ima najveće šanse da i sljedeće godine ugrabi nešto?

Često se u teniskim krugovima posljednjih godina špekuliralo o tome hoće li se Đoković nakon što završi igračku karijeru možda baviti trenerskim poslom. U tom smislu zanimljiva je još jedna izjava najboljeg tenisača svijeta, izrečena u Parizu.

Želi biti trener

– Da, vidim sebe kao trenera. Uistinu volim ovaj sport i to ne samo kad pobjeđujem. Volim ga i kada sam sa svojom djecom na terenu, kad ga gledam na televiziji ili uživo. I kada nastojim prenijeti svoje iskustvo i znanje novim generacijama u Teniskom centru Novak kojemu sam jako posvećen. Trsim se da sve što sam i sam uradio i naučio prenesem na nove naraštaje. Znanje može biti kletva ako ga ne koristite. Ono je upotrebljivo za mene, ali što ću s tim poslije? Da ga ponesem u grob i kažem "bio sam najbolji", a da nitko poslije mene nema te informacije iz mog života, moje igračke filozofije, metodologije rada, pristupa. Nekako sam i ranije sam krenuo u sve to, dok sam još aktivan tenisač. Nikada nije kasno, a nikada nije ni rano. Za mene je to logičan slijed stvari u životu, da to prenesem nekome drugome. Vidim se u različitim ulogama u budućnosti, ali zašto ne, drago mi je da se mogu razvi- jati i kao trener – kazao je Đoković koji je pariški naslov proslavio odmah na terenu u zagrljaju svoje obitelji: supruge Jelene, sina Stefana i kćeri Tare.