Nakon velikog uspjeha u Parizu Novak Đoković otkrio je čime će se baviti nakon tenisa

U pariškoj dvorani Bercy Novak Đoković po sedmi je put u karijeri osvojio ATP turnir iz serije "Masters 1000", a uskoro ga čeka ATP u Torinu. Srpskom igraču, koji je još u subotu osigurao "broj 1" na ATP ljestvici na kraju godine, ovo je ukupno 86. osvojeni turnir u karijeri. Novu pobjedu će proslaviti sa suprugom Jelenom i njihovom djecom i rekao je kako će se svi zasladiti nekom dobrom tortom i zaplesati uz dobru glazbu.

– Tenis je takav sport gdje uvijek moraš okrenuti drugu stranicu brzo i brzo se moraš usredotočiti na sljedeći izazov koji je preda mnom već za nekoliko dana. Nema previše vremena za slavlje i za analizu povijesnog uspjeha. To ostavljam drugima. Naravno da sam svjestan, ali vjerojatno ne u potpunosti zato što ne dopuštam sebi da se previše opustim – izjavio je Đoković za Blic te se u nastavku razgovora osvrnuo i na to čemu će se posvetiti nakon što završi s profesionalnom karijerom u tenisu.

– Trudim se da sve što sam naučio prenesem i na nove generacije. Znanje može biti kletva, ako ga ne upotrebljavaš. Mislim, upotrebljivo je za mene, ali što ću s tim poslije, da nosim u grob to znanje i da kažem ''bio sam najbolji'', a da nitko poslije mene nema te informacije iz mog života, filozofije, metodologije rada, pristupa. Nikada nije kasno, a nikada nije ni rano. Za mene je to logičan slijed stvari u životu, da to prenesem drugima. Vidim se u različitim ulogama u budućnosti, zašto da ne, drago mi je da se razvijam i kao trener – kazao je Novak.

