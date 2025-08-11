Nova medalja za Hrvatsku! Vanja Peleš izborio broncu

Vanja Peleš osvojio je novu medalju za Hrvatsku na Svjetskim igrama u kineskom gradu Chengduu. Osvojio je broncu u ronjenju na dah, disciplina dinamika bez peraja. U ženskoj konkurenciji Mirela Kardašević bila je četvrta, no imat će novu priliku za medalju danas kada će nastupati u disciplini dinamika s perajama.

Rukometaši na pijesku Hrvatske, aktualni svjetski prvaci, razočarali su nastupom na Svjetskim igrama. Od četiri utakmice sve četiri su izgubili. Nakon poraza u skupini od Njemačke, Brazila i Portugala, stigao je poraz i u četvrtfinalu od Španjolaca – 0:2 (12:15, 16:17). Najviše bodova osvojili su Botić (12) i Bura (10).

Hrvatski pjeskaši do sada su na svjetskim igrama osvojili pet medalja, od čega jednu zlatnu, jednu srebrnu i tri brončane. Prvi put nakon 2001. godine nismo uspjeli izborili polufinale. Ništa bolje nisu prošle ni hrvatske rukometašice na pijesku. One su u četvrtfinalu ispale od Dankinja (0:2). I one u svojim vitrinama imaju jednu medalju sa svjetskih igara – bile su srebrne 2009. godine.