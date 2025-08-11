Naši Portali
ŠOK U ENGLESKOJ

Vatreni jučer slavio ogroman uspjeh, a danas saznao katastrofalne vijesti: Uefa je bila nemilosrdna

FA Community Shield - Crystal Palace v Liverpool
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.08.2025.
u 14:53

Crystal Palace je trebao igrati u Europskoj ligi, no degradiran je u Konferencijsku ligu od strane Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova u slučaju vlasništva više klubova.

Engleski premierligaš Crystal Palace izgubio je žalbu protiv UEFA-e koja je londonski klub prebacila iz Europske u Konferencijsku ligu, objavio je u ponedjeljak Sportski arbitražni sud (CAS). Crystal Palace je trebao igrati u Europskoj ligi, no degradiran je u Konferencijsku ligu od strane Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova u slučaju vlasništva više klubova.

Naime, UEFA je prebacila Palace u Konferencijsku ligu jer je predsjednik Eagle Football Groupa John Textor posjedovao kontrolni udio u Palaceu, a EFG je u isto vrijeme bio i većinski vlasnik Lyona. UEFA-ina pravila koja zabranjuju višestruko vlasništvo su jasna i ne nude nikakvu slobodu.

Crystal Palace se kvalificirao za Europsku ligu osvajanjem FA kupa prošle sezone, dok je Lyon izborio EL završivši na šestom mjestu u francuskom prvenstvu. Međutim, francuskom klubu je dopušteno zadržati svoje mjesto u EL jer su završili više u svojoj ligi. Lyon je završio šesti u Ligue 1, dok je Palace bio 12. u Premier ligi.

Engleski klub se žalio nekoliko dana prije nego što je suvlasnik New York Jetsa Robert Wood "Woody" Johnson dovršio kupnju Textorovog udjela u Palaceu. Textor je kasnije dao i ostavku na mjesto u Upravnom odboru Lyona, a Michele Kang imenovana je predsjednicom. No, CAS je potvrdio UEFA-inu odluku.

"Nakon razmatranja dokaza, panel je utvrdio da je John Textor, osnivač Eagle Football Holdingsa, imao dionice u CPFC-u i OL-u te da je bio član Upravnog odbora s odlučujućim utjecajem na oba kluba u vrijeme UEFA-inog datuma procjene," navodi se u priopćenju CAS-a. Nottingham Forest, koji je završio sedmi u Premier ligi, zamijenit će Palace u Europskoj ligi.

