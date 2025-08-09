Naši Portali
Svjetske igre

Neponovljiva braća Kvesić opet nastupila u finalu velikog natjecanja u istom danu

Dražen Brajdić
Autor
Dražen Brajdić
09.08.2025.
u 13:49

Na Svjetskim igrama, svojevrsnim Olimpijskim igrama za neolimpijske sportove, prve tri medalje za Hrvatsku osvojili su karataši - srebrni Ivan Kvesić (84 kg), srebrni Anđelo Kvesić (preko 84 kg) i brončana Ema Sgardelli (50 kg)

Nakon što je u tome uspjela Ema Sgardelli, osvojivši broncu, karataši su osigurali i naredne dvije medalje za Hrvatsku na Svjetskim igrama što se održavaju u Kini. A to je pošlo za rukom i nogom braći Kvesić, teškašu Anđelu (preko 84 kg) i poluteškašu Ivanu (84 kg).

Iskazavši nezadovoljstvo suđenjem bodova (a neki su doista bili dvojbeni), Anđelo je u finalu pobijeđen od Ukrajinca Rizvana Talibova (0:4) a od Ivana je ovog dana u svijetu bolji bio jedino Jordanac Mohammad Aljafari (4:0), na ovim Igrama klasa za sebe. No, s ovim dometom, Anđelo i Ivan najavilji su najozbiljniju kandidaturu za odličja na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u studenom u Kairu.

Braća Kvesić još su jednom ove godine zadivila karataški svijet. Nakon što su postali prva braća koja su istog dana nastupala u finalima Prvenstva Europe, a zbilo se to u svibnju u Erevanu, Anđelo i Ivan su postali i prva karataška braća koja je nastupila na istim Svjetskim igrama. 

Tu činjenicu potvrdio nam je i glavni tajnik Europskog karate saveza, ujedno i predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek:

- Tijekom ovogodišnjeg Prvenstva Europe pričao sam o tome s bivšim svjetskim i dvostrukim europskim prvakom Davideom Benetellom ali i s predsjednikom Svjetskog karate saveza Antonijem Espinosom. Ni oni se nisu mogli sjetiti takvog slučaja.

Svojevrsni je kuriozitet da su se i Ivan (84 kg) i Anđelo (preko 84 kg) u finalu borili s protivnicima od kojih su izgubili mečeve u skupini što samo potvrđuje naš prvi dojam da su obojica završila u težoj skupini.

Ivan je svoj put ka finalu krenu s porazom od Aljafarija (0:8) ali je potom nadjačao Nizozemca Briana Timmermansa (5:3) a zatim i prvaka Europe iz 2024. Grka Konstantinosa Mastrogiannisa (5:0), uzvrativši tako istom za polufinalni poraz na tom natjecanju. A u polufinalu ovog natjecanja, mlađi brat Kvesić bio je uvjerljiv protiv Kineza Peiqi Diana (10:2).

Anđelo je pak turnir započeo pobjedom nad aktualnim svjetskim i europskim prvakom, svojim velikih rivalom, Francuzom Mehdijem Filalijem (1:0). Potom je, istim rezultatom, nadmudrio i Roba Timmermansa s Arube (1:0) a onda je, pak, izgubio od Ukrajinca Talibova (0:3). U vrlo zanimljivoj polufinalnoj borbi, stariji Kvesić nadjačao je Egipćanina Mahmouda Tahu (6:5).

U toj borbi prvi je poentirao Egipćanin i to za 2:0 no presudile su mu tri savršeno plasirane Kvesićeve noge u tijelo. Nakon što je Anđelo poveo sa 6:3, sve što je do kraja Taha uspio bilo je tek ublažiti poraz (6:5). Na koncu je "Đelac" ponovio domet (srebro) s prošlih Svjetskih igara održanih u američkom Birminghamu.

Braću Kvesić kroz ove borbe vodio je klupski trener iz Hercegovine Zagreb Davor Mrzak.
Ključne riječi
Anđelo Kvesić Ivan Kvesić Svjetske igre karate

