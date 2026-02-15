Naši Portali
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Matija Legović nije završio dohvatnu utrku, Šveđanin osvojio zlato u biatlonu

Biathlon - Men's 20km Individual
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
15.02.2026.
u 12:35

Mladi Legović, još uvijek junior, nakon trećeg pucanja je morao prekinuti utrku jer su ga najbolji prestigli za jedan krug, što je prema pravilima značilo i kraj utrke

Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma pobijedio je u olimpijskoj dohvatnoj utrci na 12.5 km u Anterselvi, dok hrvatski biatlonac Matija Legović nije završio utrku.  U vrlo uzbudljivoj utrci Martin Ponsiluoma je pogodio posljednjih pet metaka i sa samo jednim promašajem od 20 hitaca došao do najvećeg uspjeha u karijeri i prve medalje za švedski biatlon na ovim Igrama.

Startni redoslijed u potjeri određen je završnim vremenima sprinta, dajući Francuzu Quentinu Fillonu Mailletu iz Francuske priliku da krene prvi, a Vetle Sjaastad Christiansen iz Norveške slijedio ga je 13.7 sekundi kasnije.

Malo tko je davao Ponsiluomi šanse za zlato jer je krenuo u ovu utrku na sedmom mjestu, no Šveđanin je odradio izvrsnu utrku i zasluženo došao do zlata. Norvežanin Sturla Holm Laegreid osvojio je, nakon dvije bronce, srebrnu medalju sa zaostatkom od 20,6 sekundi i 2 promašaja iza Šveđanina, dok je Francuz Emilien Jacquelin osigurao broncu unatoč dva promašaja u završnici, a ukupno tri. Mailletu je bio sedmi, a Christiansen peti.  

Mladi Legović, još uvijek junior, nakon trećeg pucanja je morao prekinuti utrku jer su ga najbolji prestigli za jedan krug, što je prema pravilima značilo i kraj utrke.
ZOI 2026. matija legović

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:41 15.02.2026.

očito je pola repke išlo na čisto turističko putovanje... na račun poreznih obveznika

