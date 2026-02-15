Ljutić zadovoljna drugom vožnjom, čeka je njena disciplina: 'Dat ću sve od sebe u slalomu'

Iako nije uspjela doći do borbe za medalje, Zrinka Ljutić pokazala je karakter i vještinu u drugoj vožnji olimpijskog veleslaloma. Nakon što je u prvoj vožnji sa startnim brojem osam zauzela 23. mjesto, sa zaostatkom od 2,11 sekundi za vodećom Federicom Brignone, u drugom je laufu odlučila "baciti se na glavu". Takav, znatno agresivniji i precizniji pristup, donio joj je skok od šest pozicija i konačno 17. mjesto s ukupnim vremenom 2:15.01, što je solidan nastup kojim je potvrdila svoj potencijal na najvećoj svjetskoj pozornici. Nažalost, druga hrvatska predstavnica, mlada debitantica Pia Vučinić, nije uspjela završiti prvu vožnju.

"Puno bolja druga vožnja, bolje skijanje i zadovoljna sam s drugom. Na kraju, nije ni bitno, daleko sam od medalja, ali drago mi je da sam bolje odskijala", izjavila je Ljutić za HRT nakon utrke. Analizirala je kako su joj prva dva sektora u prvoj vožnji bila odlična, no u donjem dijelu staze nedostajalo joj je "osjećaja za brzinu" i hrabrosti za izravnije linije. "Druga vožnja je bila puno više veleslalomaška nego prva i puno više zavoja. Postavka mi je više odgovarala", dodala je, pohvalivši i rad novog servisera Mislava Samaržije, dugogodišnjeg suradnika Ivice Kostelića, istaknuvši da su skije bile odlično pripremljene.

Nedjelja u Cortini d'Ampezzo ipak će ostati upamćena po nevjerojatnom uspjehu domaće skijašice Federice Brignone, koja je dominantno stigla do svog drugog zlata na ovim Igrama pred oduševljenom publikom. Zrinka Ljutić nije skrivala divljenje pobjednicom. "Nevjerojatno skija, strašno je brza, hrabra i iskusna, kad se sve to promiješa, nevjerojatno", prokomentirala je nastup Talijanke. Dramu je zaokružila i borba za preostala mjesta na postolju, gdje se dogodila rijetko viđena situacija. Šveđanka Sara Hector i Norvežanka Thea Louise Stjernesund ostvarile su identično vrijeme te su obje osvojile srebrnu medalju, dok bronca nije dodijeljena.

Hrvatsku skijašicu sada čeka ono glavno, disciplina u kojoj ima najviša očekivanja. Ljutić se okreće slalomu, u kojem je aktualna osvajačica malog Kristalnog globusa iz sezone 2024./2025., tijekom koje je ostvarila čak tri pobjede (Semmering, Kranjska Gora, Courchevel). S velikim samopouzdanjem najavila je nastup koji je na rasporedu u srijedu, 18. veljače, s prvom vožnjom u 10 sati i drugom u 13:30. Poručila je kratko i jasno: "Dat ću sve od sebe i ostaviti srce na stazi". U slalomu će, uz Zrinku, hrvatske boje braniti i Leona Popović te Pia Vučinić.