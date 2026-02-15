Zrinka se javila nakon prve vožnje: 'Nisam navikla na ovo, idem se baciti na glavu...'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 23. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Sa startnim brojem osam, utrku je završila s 2,11 sekundi zaostatka za vodećom Talijankom Federicom Brignone, koja je na domaćem terenu postavila vrijeme 1:03.23. Iza nje plasirale su se Njemica Lena Dürr s 34 stotinke zaostatka te još jedna Talijanka, Sofia Goggia, čiji je zaostatak iznosio 46 stotinki. Iako plasman nije u skladu s očekivanjima, Zrinka je nakon utrke ponudila detaljnu analizu i najavila borbu u nastavku natjecanja.
Sama vožnja bila je podijeljena u dva potpuno različita dijela. Ljutić je krenula solidno i na drugom prolaznom vremenu imala je zaostatak od svega 15 stotinki, što je sugeriralo da se može boriti za visoki plasman. Međutim, ključni gubitak vremena dogodio se u trećem, iznimno zahtjevnom sektoru staze Tofane, gdje je u svega nekoliko zavoja izgubila 69 stotinki. Taj dio staze, postavljen vrlo brzo s puno valova i prijelomnica, pokazao se kao prevelik izazov za tehničarku koja rijetko trenira brze discipline.
U izjavi za HRT, Zrinka je otvoreno priznala da joj uvjeti nisu išli na ruku te da postavka staze više nalikuje superveleslalomu. "Prva dva sektora bila su super, vjerojatno i ne bih mogla bolje trenutno, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove. Za to trebam trenirati više Super G-a jer ovo je nešto što nisam navikla voziti", iskreno je komentirala mlada Zagrepčanka, dodavši kako se mora natjerati na hrabrije i ravnije linije u sektorima "gdje se ne vide vrata ispod valova".
Unatoč rezultatskom podbačaju, Ljutić je pronašla i pozitivne strane u svom nastupu, posebno istaknuvši suradnju s novim serviserom Mislavom Samaržijom. "To je bilo super, odgovaralo mi je. Mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da sam s tim zadovoljna", izjavila je Ljutić, pohvalivši i odlično pripremljenu stazu i snijeg koji je bio "gušt za voziti". Osjećaj na skijama je dobar, a to je ključan preduvjet za napad u drugoj vožnji.
Plan za nastavak natjecanja je jasan i beskompromisan. "Idem se baciti na glavu, pa što bude", poručila je Zrinka, najavivši potpunu ofenzivu u drugoj vožnji koja je na rasporedu u 13:30 sati. Zaostatak za postoljem iznosi 1,4 sekunde, što je teško dostižno, ali ne i nemoguće. Treba spomenuti i kako je u današnjoj utrci nastupila i mlada, 16-godišnja Pia Vučinić, koja nažalost nije uspjela završiti prvu vožnju. Za Zrinku je ovo prvi od dva planirana nastupa, a ono glavno slijedi 18. veljače, kada je na rasporedu njena najjača disciplina, slalom.
Ne bi se moglo reći da je previše kritična prema sebi.Kako je skijala prošlu sezonu,malo tko od nas se tada ne bi kladio da će na ovim igrama osvojiti medalju.Neka sada svaku večer prije spavanja gleda lauf Federice i sanja kako se to radi....