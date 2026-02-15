Zrinka se javila nakon prve vožnje: 'Nisam navikla na ovo, idem se baciti na glavu...'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 23. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Sa startnim brojem osam, utrku je završila s 2,11 sekundi zaostatka za vodećom Talijankom Federicom Brignone, koja je na domaćem terenu postavila vrijeme 1:03.23. Iza nje plasirale su se Njemica Lena Dürr s 34 stotinke zaostatka te još jedna Talijanka, Sofia Goggia, čiji je zaostatak iznosio 46 stotinki. Iako plasman nije u skladu s očekivanjima, Zrinka je nakon utrke ponudila detaljnu analizu i najavila borbu u nastavku natjecanja.

Sama vožnja bila je podijeljena u dva potpuno različita dijela. Ljutić je krenula solidno i na drugom prolaznom vremenu imala je zaostatak od svega 15 stotinki, što je sugeriralo da se može boriti za visoki plasman. Međutim, ključni gubitak vremena dogodio se u trećem, iznimno zahtjevnom sektoru staze Tofane, gdje je u svega nekoliko zavoja izgubila 69 stotinki. Taj dio staze, postavljen vrlo brzo s puno valova i prijelomnica, pokazao se kao prevelik izazov za tehničarku koja rijetko trenira brze discipline.

U izjavi za HRT, Zrinka je otvoreno priznala da joj uvjeti nisu išli na ruku te da postavka staze više nalikuje superveleslalomu. "Prva dva sektora bila su super, vjerojatno i ne bih mogla bolje trenutno, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove. Za to trebam trenirati više Super G-a jer ovo je nešto što nisam navikla voziti", iskreno je komentirala mlada Zagrepčanka, dodavši kako se mora natjerati na hrabrije i ravnije linije u sektorima "gdje se ne vide vrata ispod valova".

Unatoč rezultatskom podbačaju, Ljutić je pronašla i pozitivne strane u svom nastupu, posebno istaknuvši suradnju s novim serviserom Mislavom Samaržijom. "To je bilo super, odgovaralo mi je. Mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da sam s tim zadovoljna", izjavila je Ljutić, pohvalivši i odlično pripremljenu stazu i snijeg koji je bio "gušt za voziti". Osjećaj na skijama je dobar, a to je ključan preduvjet za napad u drugoj vožnji.

Plan za nastavak natjecanja je jasan i beskompromisan. "Idem se baciti na glavu, pa što bude", poručila je Zrinka, najavivši potpunu ofenzivu u drugoj vožnji koja je na rasporedu u 13:30 sati. Zaostatak za postoljem iznosi 1,4 sekunde, što je teško dostižno, ali ne i nemoguće. Treba spomenuti i kako je u današnjoj utrci nastupila i mlada, 16-godišnja Pia Vučinić, koja nažalost nije uspjela završiti prvu vožnju. Za Zrinku je ovo prvi od dva planirana nastupa, a ono glavno slijedi 18. veljače, kada je na rasporedu njena najjača disciplina, slalom.