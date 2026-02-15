Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Norvežanima zlato u štafeti, Klaebo uzeo rekordnu devetu medalju na ZOI

Cross-Country Skiing - Men's 4 x 7.5km Relay
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
15.02.2026.
u 13:50

Norveška štafetna ekipa, u kojoj su osim Klaeboa bili Emil Iversen, Martin Nyenget i Einar Hedegart, opravdala je status favorita i uvjerljivo pobijedila u štafetnoj utrci, ispred Francuske i Italije

Johannes Klaebo je u nedjelju predvodio Norvešku do pobjede u skijaškom trčanju u muškoj štafeti 4x7,5 km na Zimskim igrama u Val di Fiemmeu, osvojivši rekordnu devetu zlatnu medalju u karijeri na Zimskim olimpijskim igrama. Dvadesetdevetogodišnjak je na ovim Igrama osvojio četiri zlatne medalje, a očekuje se da će osvojiti još dvije u muškom ekipnom sprintu u srijedu i utrci na 50 km klasično u subotu.

Norveška štafetna ekipa, u kojoj su osim Klaeboa bili Emil Iversen, Martin Nyenget i Einar Hedegart, opravdala je status favorita i uvjerljivo pobijedila u štafetnoj utrci, ispred Francuske i Italije.

Petnaestostruki svjetski prvak u petak je pobijedio u utrci na 10 km slobodno, što mu je bila osma zlatna medalja. S njom se izjednačio s rekorderima, trkačicom i trkačicem Marit Bjoergen i Bjoernom Daehliejem, te biatloncem Oleom Einarom Bjoerndalenom, ali ih je danas sve ostavio iza sebe.

Nakon ove četvrte zlatne medalje, Klaebo može sanjati o "Grand Slamu"- pobjedi u svih šest utrka na olimpijskom programu, što do sada nikome nije uspjelo Klaebo je to već postigao na posljednjem Svjetskom prvenstvu, održanom u njegovom rodnom gradu Trondheimu prošle godine.
Ključne riječi
Johannes Klaebo Norveška ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!