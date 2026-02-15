Prošla je neviđenu borbu i izdigla se iznad boli, danas je slavi cijeli svijet...

Kad je proletjela ciljnom ravninom veleslalomske utrke i potvrdila drugo zlato na domaćim Olimpijskim igrama, Federica Brignone srušila se u snijeg. Nije to bio pad od umora, već čista erupcija emocija skupljanih mjesecima. Trijumfom u veleslalomu zaokružila je jednu od najnevjerojatnijih sportskih priča modernog doba, samo tri dana nakon što je na istoj stazi Olimpia delle Tofane pokorila konkurenciju u superveleslalomu. Talijanski mediji odmah su skovali novi termin, "bis d'oro" ili dvostruko zlato, slaveći heroinu koja je naciji donijela neizmjernu radost, ali i pokazala nevjerojatnu snagu ljudskog duha. Njezin put od bolničkog kreveta do olimpijskog trona trajao je točno 315 dana, a svaki od njih bio je ispunjen sumnjom, boli i nadljudskom borbom.

Sve je počelo u četvrtak, nakon pobjede u superveleslalomu, scenom koja je djelovala nestvarno. Dok je akrobatska grupa talijanskog zrakoplovstva parala nebo iznad Dolomita, ostavljajući za sobom tragove nacionalne zastave, Brignone se pod budnim okom talijanskog predsjednika Sergija Mattarelle popela na najvišu stepenicu postolja. Deset mjeseci ranije, nakon stravičnog pada na talijanskom prvenstvu, nije mogla ni hodati. "Ovo je kao jedan od onih filmova u koje ne vjerujete jer je nemoguće da se tako dobro završi. Lažnjak", izjavila je kroz suze, pokušavajući opisati trenutak za koji je mislila da ga nikad neće doživjeti. Sa 35 godina postala je najstarija olimpijska pobjednica u povijesti alpskog skijanja, osvojivši jedinu veliku titulu koja joj je nedostajala u karijeri.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njezina kalvarija započela je u travnju 2025. godine. Dijagnoza je bila brutalna: višestruki prijelom potkoljenice s pomakom, smrskani tibijalni plato i fibula, ali i potpuna dislokacija koljena s pokidanim ligamentima i meniskusima. "Bila je to jedna od onih ozljeda od kojih se sportaši oporavljaju duže od dvije godine, ako se ikad i oporave", priznala je kasnije, otkrivši da je javnost znala tek dio istine. Prošla je dvije operacije, u nogu su joj ugrađeni metalna šipka i, kako kaže njezin liječnik, "najmanje sedam ili osam vijaka". Mjesecima nije znala hoće li više ikada moći normalno hodati, a kamoli skijati. Liječnik talijanske reprezentacije Andrea Panzeri bio je jasan: "Bilo je nezamislivo da osvoji zlato. Obična osoba bi nakon ovoga još uvijek bila na rehabilitaciji."

No, Brignone nije obična osoba. Poznata po nadimku "Tigrica" zbog borbenog duha i kacige s motivom tigra, naučila je živjeti s boli. "Otkako sam se ozlijedila, nisam imala nijedan dan bez bolova. Natjecanje je zapravo najlakši dio jer je adrenalin najbolji analgetik koji postoji", rekla je. Na Igre je stigla s tek deset posto odrađenih treninga, a bilo je dana kada bi obula pancerice i odmah ih skinula jer bol nije popuštala. Umjesto da očajava, prihvatila je situaciju. "Morala sam prihvatiti stvari koje ne mogu kontrolirati. Uvijek mi sami odlučujemo kako ćemo reagirati na ono što nam se dogodi. Nadam se da je to poruka koju će ljudi izvući iz moje priče", poručila je.

Koliko je njezin put bio težak, najbolje svjedoči događaj s otvaranja Igara. Kao jedna od četiriju talijanskih stjegonoša, u jednom je trenutku zbog nesnosnih bolova zamolila kolegu, karlingaša Amosa Mosanera, da je ponese na ramenima kako bi mogla mahati zastavom. Taj prizor, simbol njezine borbe, postao je viralan i dodatno pojačao emocije nacije uoči njezinih nastupa. Dok su mnoge favoritkinje, uključujući Sofiju Goggiju i Ester Ledecku, izlijetale sa staze u teškim uvjetima, Brignone je vozila gotovo savršeno. S dva nova zlata izjednačila se s legendarnom Deborom Compagnoni po broju olimpijskih medalja (četiri), zacementiravši svoje mjesto u panteonu talijanskog i svjetskog skijanja. Njezin povratak nije samo sportska pobjeda, već lekcija o otpornosti, boli i nevjerojatnoj snazi volje koja je nadahnula milijune.