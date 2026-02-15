Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANIKA KOŽICA

Hrvatica je završila nastup na Olimpijskim igrama: Dala bih si ocjenu tri

AUT, IBU Cup, Obertilliach
EXPA/Johann Groder
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
15.02.2026.
u 09:40

Za svoj debitantski olimpijski nastup, u kojem je bila i 60. u individualu uz pogođenih 18 od 20 meta, dala si je prosječnu ocjenu

Najbolja hrvatska biatlonka u subotu je završila svoj nastup na svojim prvim olimpijskim igrama osvojivši 68. mjesto u sprintu, iako je pogodila svih deset meta, ali je sa zaostatkom od tri minute i devet sekundi u trkačkom dijelu bila nedovoljno dobra za Top 60 i nastup u dohvatnoj utrci.

"Moj osjećaj nije bio tako loš, što se tiče trčanja i staze. Znala sam da je taj zadnji krug bio malo lošiji nego što bi trebao biti, ali sam se osjećala dobro. Na prvu, zadovoljna sam s tom 'nulom', u biatlonu je uvijek dobar osjećaj kad pogodiš tu 'nulu', ali je opet i razočaranje kad to nije bilo dovoljno za plasman u dohvatnu utrku", rekla je 28-godišnja biatlonka iz Brod Moravica.

"Kad sam vidjela zaostatak, malo me iznenadilo, jer moj dojam nije bio tako loš. Nisam bila s tim zadovoljna, jer znam da sam ove sezone već u par utrka trčala s duplo manjim zaostacima", dodala je Anika.

Za svoj debitantski olimpijski nastup, u kojem je bila i 60. u individualu uz pogođenih 18 od 20 meta, dala si je prosječnu ocjenu.

"Od jedan do pet, to je neka trica. Gađanje je dosta dobro išlo u obje utrke, možda najbolje u cijeloj sezoni, i na treninzima je stvarno bilo odlično. Treba sad vidjeti u čemu je bio problem s trčanjem", rekla prije neke ozbiljnije provedene analize te dodala:

"Malo je prehlada odigrala svoje, s obzirom na to da sam prvih dana u planu imala par treninga intenziteta prije prve utrke, koje nisam mogla odraditi. I nadmorska visina je sigurno imala utjecaja."

S dva promašaja manje u individualu i s jednom minutom boljim vremenom na stazi u sprintu, dojam bio bio potpuno drugačiji i Anika bi u nedjelju nastupila i u dohvatnoj utrci. No, to je tako na ovoj razini. Nastup u Antholzu može biti temelj za uzlet do kraja ove sezone i svih sljedećih nakon nje.
Ključne riječi
Anika Kožica ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!