Norveški stroj 'petardom' častio Leipzig. Rekord HNL-a je 'šestica', drži ga bivši Ćirin pomoćnik

Manchester City sinoć je pred domaćim navijačima u uzvratnom susretu osmine finala Lige prvaka slavio nad RB Leipzigom s više nego uvjerljivih 7:0 te Gvardiola, Olma i društvo izbacio iz natjecanja. Čak pet pogodaka postigao je sjajni Norvežanin Erling Haaland, kojemu su svojim golovima pomogli Ilkay Gundogan i Kevin de Bruyne. Zanimljivo da je prvi susret, u Njemačkoj, završio remijem (1:1), a u strijelce se tada upisao naš stoper.

No, jučer nisu imali šanse, padali su skalpovi. Sjajnom predstavom City je tako izjednačio svoju rekordnu pobjedu u europskim natjecanjima. Prije četiri godine je s identičnih 7:0 pobijedio Schalke. Norveški stroj istaknuo se kao prvo ime Građana, iako nije srušio rekord po broju postignutih pogodaka u jednoj utakmici LP. Naime, Lionel Messi utrpao je 'petardu' Bayeru iz Leverkusena u sezoni 2011./12., da bi tri sezone kasnije Brazilac Luiz Adriano isto ponovio u dresu Šahtara protiv BATE Borisova.

Ako se, pak, osvrnemo na domaće prvenstvo, vidimo da je rekord HNL-a još veći: jedan se čovjek u strijelce tijekom 90 minuta upisivao čak šest puta. Marijo Dodik (49), legenda Slaven Belupa, u listopadu 2000. godine 'šesticom' je počastio nogometaše Varteksa, a Farmaceuti u konačnici slavili rezultatom 7:1. Napadač, koji je svojevremeno upisao pet nastupa za reprezentaciju BiH, komentirao je rekord za stranice prvenstva.

- Sudac Darko Feljan njima je isključio Šimunića i Karića, nama Crnca. Pet puta moja žrtva bio je Danijel Mađarić. Nas je vodio Mladen Frančić, njih Ivan Katalinić. Zaista čudna utakmica. Važno je u pravom trenutku biti na pravome mjestu, što najbolje zna Davor Šuker! Utječe i atmosfera u momčadi, jedinstvo „škvadre“. Pa imaš li instinkt „ubojice“, osjećaj za loptu i prostor, zalomi se svašta. Sa strane se čini da je poentirati jednostavno, ali svaki napadač priznat će koliko je komplicirano. S golgeterskim osobinama se rodiš, ili ne rodiš! - rekao je Dodik, koji je u Podravini igrao od 1999. do 2007.

Foto: Marijan Sušenj/PIXSELL

Na popisu autora pet pogodaka u 90 minuta utakmice Prve lige slijede ga Goran Vlaović (12. prosinca 1993. Croatia-Pazinka 10:1) i Andrej Kramarić (9. studenoga 2014. Rijeka-Lokomotiva 6:0).

Rođeni Sarajlija skrasio se u Koprivnici, gdje danas živi, a otkrio je da je mogao zaigrati i za vatrene.

- Dospio sam među kandidate za A reprezentaciju, bio na široj listi za SP 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, no Mirko Jozić ipak me nije pozvao. Valjda i zato što je Slaven usprkos svemu mali klub… U sezoni 2000./2001. dugo sam bio prvi po efikasnosti, na kraju sa 17 golova završio odmah do pobjednika Tome Šokote, koji je imao 20 - zaključio je.

Dodik je kroz karijeru nosio dresove Željezničara, belgijskog Mechelena, turskog Sakaryaspora, a nakon Slavena redom bio u Cibaliji, zaprešićkom Interu i Zelini. Kasnije se okušao u županijskom nogometu, a bio je i pomoćni trener Miroslavu Ćiri Blaževiću u NK Zagrebu.