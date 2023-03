Svi kao nasljednika Ademija vide jednog igrača. Hoće li Čačićev lijevi bek konačno u vezni red?

Dinamo je u Šibeniku upisao drugi poraz u ovoj sezoni. Sam poraz i nije nešto strašno za plave s obzirom na to da imaju lijepu bodovnu zalihu u odnosu na Hajduk i da će zacijelo podignuti pehar za novi naslov prvaka. Dva poraza u 24 utakmice rezultat je koji bi plavi zacijelo potpisali i prije početka sezone. No, ono što bi moglo i moralo više zabrinjavati je igra Dinama, koja u nastavku prvenstva nije baš na visokoj razini.

Plavi su u nastavku sezone najbolje igrali u utakmici s Hajdukom kojeg su u Maksimiru igrom demontirali. U svim ostalim utakmicama to je bilo tako-tako, s nekim periodima koji su bili jako dobri, ali i s dosta jalovih dionica. Kakve su prevladavale i u subotu u susretu na Šubićevcu.

Nema vođe popu njega

Podsjetimo, plavi su u nastavak sezone krenuli s 0:0 protiv posljednjeplasirane Gorice, potom su svladali Lokomotivu s 2:1, igrajući 60 minuta jako dobro, ali su potom dopustili Lokomotivi da ih pritisne. Iako su u završnici imali igrača manje (isključen Mišić), nisu smjeli tako pasti.

Uslijedio je remi u Koprivnici iako su plavi već u trećoj minuti vodili s 1:0, pogotkom Drmića. Na kraju je bilo 1:1, a Slaven Belupo uputio je više udaraca prema golu od plave momčadi. Jednu od boljih partija plavi su odigrali protiv Istre u Maksimiru iako je završilo s naizgled mršavih 1:0 (Ristovski), no Čačićeva momčad bila je znatno bolja, zbog zaleđa poništena su joj dva pogotka, no imali su plavi još cijelu nisku prilika. Nakon toga su Zagrepčani rutinski odradili utakmicu Kupa protiv Splita, pa i utakmicu u Varaždinu i slavili pobjedu 3:1.

A onda je došao Hajduk koji je imao imperativ pobjede da bi se bodovno primaknuo plavima, ne bi li ih učinio nervoznima za nastavak prvenstva. No, gledali smo pravu rapsodiju plavih nakon koje Hajduk može biti i sretan zbog konačnog rezultata i sa samo četiri komada u mreži jer je mogao primiti još puno pogodaka s obzirom na to da ni u čemu nije uspijevao parirati Dinamu koji je jurio travnjakom. Očekivali smo da će Dinamo nastaviti s takvim partijama, da se uigrao u spomenutim utakmicama jer mu je to falilo s obzirom na to da na pripremama nije odigrao ni jednu pravu utakmicu. No, onda se tek u produžetku preko Lokomotive probio do polufinala Kupa, pa je s Osijekom, koji je bio u krizi i promijenio trenera, igrao u Maksimiru 1:1, da bi sad stigao i taj poraz od Šibenika.

05.03.2023.,Zagreb - Stadion Maksimir, 24. kolo Supersport HNL-a, Dinamo - Osijek.Arijan Ademi Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Šibeniku nije bilo kapetana Arijana Ademija, on polako slaže stvari za odlazak u Kinu. A ponovno se pokazalo koliko je važan Dinamu. Spomenuli smo utakmicu Dinamo - Hajduk, svi plavi bili su sjajni, Baturina, Ivanušec i da ih sve ne nabrajamo, ali u toj je utakmici izvanredno igrao Ademi, Splićani jednostavno nisu znali što s njim, stalno je mijenjao pozicije, ulazio iz drugog plana. I u Kupu protiv Lokomotive morao je ući jer je Dinamo gubio 0:1, a protiv Osijeka igrao je samo jedno poluvrijeme.

Ademi je jako važan igrač Dinama i bez njega će plavima život biti znatno teži. Ne samo zbog Ademijevih igračkih kvaliteta koje su ogromne, već zbog toga što je bio vođa na terenu. On je vukao momčad, kako se to već kaže, ostavljao je srce na terenu i takvim pristupom tjerao i druge da budu bolji. Dinamov trener Ante Čačić sad mora naći pravo rješenje. Svi u Marku Bulatu vide nasljednika Ademija. Uostalom, obojica su u Šibeniku kao mladi bili kapetani, iz Šibenika su došli u Dinamo, igraju na istoj poziciji. No, Bulat dosad nije imao sreće, iza njega je ozljeda i tek treba doći u formu u kakvoj je bio u Šibeniku.

11.03.2023., Sibenik - SuperSport Hrvatska nogometna liga 25. kolo, HNK Sibenik - GNK Dinamo. Marko Bulat Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mlad je i sigurno još treba učiti i mora napredovati da bi na pravi način naslijedio Ademija. Sad, može li on postati takav vođa, teško je reći, takvog vođu plavi u ovom trenutku nemaju. Bulat će igrački možda brzo doći na višu razinu.

Ljubičić može u vezu

No, ima Dinamo još nekih mogućih rješenja. Jedno od njih je Robert Ljubičić koji je ljetos doveden kao vezni igrač, kao pomoć Arijanu Ademiju i Josipu Mišiću u srcu veznog reda. No, Čačić ga je preselio na mjesto lijevog beka, no ne bi bilo nikakvo čudo da ga sad vrati u vezni red. Da, plavima bi onda falio lijevi bek. No, to bi mogao igrati iz Istre novopridošli Mauro Perković.

I sam Čačić nam je u jednom neformalnom razgovoru rekao da Perković može igrati na tome mjestu. U Šibeniku je u zadnjim minutama priliku dobio Jakov Gurlica na poziciji veznog, no on je po vokaciji stoper i uskoro bi mogao zaigrati na toj poziciji jer je Josip Šutalo u Šibeniku imao teškoća sa zglobom, Theophile s mišićem, Boško Šutalo je povratnik nakon ozljede, a problema je imao i Perić.