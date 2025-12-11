'Prošle godine je Betis prije Dinama stigao 'napuhan' pa smo ih izbacili, još im zvoni taj rezultat'

Iza Dinama je niz teških utakmica, bilo je i dosta turbulentno i s promjenjivim raspoloženjem jer su takvi bili i rezultati. No, ipak je sve krenulo nabolje za plave, bilo bi i bolje da nije bilo tog teškog poraza od Lillea, ali plavima je ionako najvažniji HNL, a vratili su se na vrh nakon pobjede nad Varaždinom i remija s Hajdukom.

Alen Peternac bivši je igrač Dinama u kojem je godinama bio i pomoćni trener, ali je isto tako jako dugo igrao u Španjolskoj, a pred plavima je novi sudar sa Španjolcima, u Maksimir dolazi Betis.

Takav gol nosi energiju

Kako su vam se svidjeli derbi i igra Dinama, pitali smo bivšeg plavog napadača?

– Imali su plavi dominaciju u derbiju, dosta su toga kreirali i stvarali. I energija momčadi bila je bolja, iako mislim da to još nije ona prava kakvu Dinamo treba imati. No, u derbiju su osvojili bod koji je bio važan i zaslužen, bilo bi jako nepravedno da je Dinamo tu utakmicu izgubio. Ali, kao da plavima treba još malo više energije i zajedništva u svlačionici – kazao nam je Alen Peternac.

Dinamo je s tim bodom ostao na prvom mjestu, to je zacijelo donijelo samopouzdanje pred utakmicu s Betisom?

– Apsolutno, svaki poraz ili pobjeda nosi posljedice. Dinamo je taj izjednačujući pogodak postigao u posljednjim minutama, takav ti pogodak jako podiže samopouzdanje, donosi još energije za utakmicu koja dolazi i sad treba protiv Betisa odigrati otvoreno, guštati. Bilo bi lijepo vratiti se na one prve dvije utakmice u Europskoj ligi jer bodovi su Dinamu jako važni. Izgubi li, bit će jako teško dohvatiti nokaut fazu Europske lige.

Plavi su ove sezone u tom natjecanju igrali protiv Celte i nije to bilo nimalo dobro, Celta je ne samo slavila s 3:0 već je i potpuno nadigrala Dinamo, a Betis je ove sezone jači od Celte.

– Da, jači je od Celte, ali mislim da je stvar u tome kako će Dinamo igrati, treba gledati sebe. Pa prošle je sezone Dinamo zasluženo slavio i izbacio Betis. Protiv Celte to nije bilo dobro, nije se dobro ušlo u tu utakmicu, dali su Španjolcima posjed. Dinamo je tako ostao podređen, Celta je sve kreirala i zato mislim da protiv Betisa treba ući hrabro s pravim gardom – priča Peternac.

Da, u veljači 2024. Dinamo je u šesnaestini finala Konferencijske lige pod vodstvom Sergeja Jakirovića izbacio Betis, izgleda da je tada trener Betisa Manuel Pellegrini podcijenio plave. Bilo je nekih njegovih najava da će pregaziti Dinamo 'kao plitak potok', sad vjerojatno neće biti podcjenjivanja?

– Tada su stigli 'napuhani' i vjerujem da im sad zvoni taj rezultat pa će se ozbiljnije pripremiti. No, bit će oni motivirani jer i njima trebaju bodovi da se osiguraju (Betis je sad peti, nap.a.). Očekujem dobru, otvorenu utakmicu, a Dinamo treba odigrati 'muški'.

Betis nije kompletan

Betisu nedostaje nekoliko važnih igrača (Isco, Amrabat, Bellerin, Firpo, Rodriguez). može li to biti prednost za Dinamo?

- Svakako je prednost ako suparnik ostane bez nekoliko važnih igrača, ali koga nema bez njega se može, zato klubovi imaju 25 igrača, a svi koji igraju u Španjolskoj su kvalitetni igrači. Uz to, oni koji dobiju priliku pokušat će se dokazati i nametnuti, tako da se nikad unaprijed ne zna kako će to izgledati.

Rekli da bi trebalo igrati otvorenog garda, nije li to malo opasno?

- Europa je Dinamu plus, ali Dinamo je prošlih godina stvarao taj svoj gard u Europi, postao je prepoznatljiv kao klub, klub sa snagom tako da mislim kako se sad ne bi trebalo vraćati na staru i zatvarati se. Možeš se zatvoriti, ali onda se obično i primi nekakav gol. Naravno da treba pripaziti, ali je ne bih igrao zatvoreno, igrao bih za 'gušt igrača i publike. Ipak, najvažnije osvojiti HNL, a ove europske utakmice su svima nama užitak za gledanje pa bih tako i postavio momčad, otvorenog garda.

U Španjolskoj ste bili dugo, kako sad s odmakom gledate na taj dio karijere?

- Bilo mi je fenomenalno, devet godina sam tamo igrao, na sportskom planu to je krasna zemlja, pogotovu ako igraš nogomet, a i život je sjajan - zaključio je Alen Peternac.