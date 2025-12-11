HDZ-ovac u Saboru: Jeste vidjeli kakav je Možemo sumnjivi manevar izveo u Kranjčevićevoj? To ste vi, lažovi i prevaranti

Saborski zastupnik Josip Borić (HDZ) prozvao je kasno u srijedu Možemo, odnosno zagrebačku vlast, da je izvela „sumnjiv manevar“ na čestici oko stadiona u Kranjčevićevoj kako bi izbjegla javnost, odnosno arhitekte i one koji znaju o prostornom planiranju. „Odcijepili ste oko cijelog stadiona parcelu širine metar da izbjegnete susjede i da postane susjedi sami sebi, da izbjegnete arhitekte i one koji nešto znaju o prostornom planiranju na koje se pozivate“, spočitnuo je kolegi Marinu Živkoviću (Možemo) u saborskoj raspravi o novom zakonu o prostornom uređenju.

Upitao ga je i drže li tako do arhitektonske struke na koju su se njegove stranačke kolege pozivale cijeli dan, apostrofirajući kako predmetni zakon nema potporu struke. „To ste vi, lažovi i prevaranti“, izjavio je Borić.

Živković je pak u svojoj raspravi problematizirao urbanu komasaciju, pitajući se koja ju to država uređuje na način novog zakona? Koja država dopušta da vlasnik samo 51 posto može bez suglasnosti drugih vlasnika pokrenuti proces urbane komasacije i pritom inicirati proces koji može dovesti do izvlaštenja nečije zemlje, upitao je i dodao da nije našao ni jednu takvu državu. - Proglasili ste urbanu komasaciju interesom Republike Hrvatske, njen interes je i kad privatni vlasnik kroz taj proces izvlasti nekoga i pritom to nije u službi priuštivog stanovanja, nego samo u službi toga da vlasnik na području koje je prisvojio može graditi što god želi, kazao je. Ipak, najgorim u novom zakonu označio je to što se oduzima pravo jedinicama lokalne samouprave da upravljaju svojim prostorom.

Borić mu uzvraća da „laže“, da lokalna samouprava mora u UPU-u odrediti komasacijsko područje i detaljno definirati veličinu građevne čestice da bi do komasacije uopće došlo. Ante Sanader (HDZ) opovrgava Živkovićevu tvrdnju da će investitor napraviti UPU-u i moći radit što hoće. Pa ne može, vi (grad) donosite GUP, vi stavljate namjenu, ne investitor, kazao je.

- Dojam je da zastupate interese određenih skupina, kaže Živkoviću Ante Deur (HDZ) i dodaje kako je aktualna zagrebačka vlast u pet godina napravila više problema neko Milan Bandić u 20. Živković mu uzvraća kako je zagrebački HDZ bio poznat po amandmanima na GUP, sa vlasnicima zemljišta dogovaralo se koji će se amandmani podnijeti. „Toliko ste se bili razbahatili, da vam ni Bandić to nije prihvatio“, kazao je oporbeni zastupnik.

Bačić: Zakon ne podilazi i ne pogoduje investitorima

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić opetovano je odbacio oporbene tvrdnje o podilaženju i pogodovanju investitorima, o privatizaciji 2.0. - Dok istina obuje cipele, laž će obići pola svijeta, proći će puno vremena dok se shvati da je ovaj zakon u interesu građa i zaštite prostora, on ne podilazi nikome osim građanima, kazao je i dodao da se novi zakon donosi kako bi se omogućio razvoj uz obveznu zaštitu prostora koji je uz građane, najznačajniji resurs.

Uz ocjenu oporbe da je najmanje loš od tri 'Bačićeva zakona', Sabor je raspravio i prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Njime se u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), te stvaraju preduvjeti za smanjenje troškova energije za građane i javni sektor, smanjenje energetskog siromaštva, veća ulaganja u obnovljive izvore te otvaranje novih zelenih radnih mjesta u sektoru graditeljstva i energetike.

Rasprava o tri 'Bačićeva zakona' potrajala je 15-ak sati, sa srijede se protegnula na četvrtak, jer je Sabor o njima, umjesto objedinjeno, raspravljao pojedinačno, naime, vladajući nisu imali dovoljno 'ruku' da objedine raspravu. Koliko je rasprava bila dugotrajna, ilustrirao je SDP-ov Miroslav Marković. „Stigao sam do Nedelišća na svečanu sjednicu, pa se vratio u Zagreb“, kazao je na koncu maratonske rasprave na kojoj je cijelo vrijeme bio ministar Bačić.

