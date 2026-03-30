ODBACUJU SVE

Hrvatski sport trese skandal s namještanjem utakmica, klub poručio: 'Nanesena nam je velika šteta'

Pula: HAOK Mladost pobjednice su Kupa Hrvatske u odbojci
Sasa Miljevic
VL
Autor
Večernji.hr
30.03.2026.
u 17:10

Po okončanju postupka pravovremeno ćemo informirati javnost o svim utvrđenim činjenicama, te radi zaštite ugleda i interesa HAOK Mladost, poduzeti potrebne korake protiv svih onih koji su svojim neistinitim i neodgovornim navodima nanijeli štetu klubu

Hrvatsku odbojku trese skandal u kojem glavnu ulogu igra HAOK Mladost, aktualni ženski doprvak države i trenutačno prvoplasirana ekipa ljestvice. Optuženi su za puštanje utakmice, odnosno namjerno gubljenje, a sada su se po tom pitanju i sami oglasili:

- HAOK Mladost s indignacijom odbacuje sve maliciozne, neutemeljene te ničim dokazane tvrdnje iznesene u pojedinim medijima povodom utakmice HAOK Mladost - OK Brda.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu'

S punom odgovornošću ističemo kako će se u za to predviđenim institucionalnim postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima naše krovne organizacije jasno i nedvojbeno utvrditi sve relevantne činjenice. Uvjereni smo da će se potvrditi kako su interes sporta, regularnost natjecanja, razvoj odbojke te integritet našeg kluba uvijek bili i ostaju na prvom mjestu.

Po okončanju postupka pravovremeno ćemo informirati javnost o svim utvrđenim činjenicama, te radi zaštite ugleda i interesa HAOK Mladost, poduzeti potrebne korake protiv svih onih koji su svojim neistinitim i neodgovornim navodima nanijeli štetu klubu - napisali su.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1537606848374799&set=a.118910013577830&type=3&ref=embed_post
Ključne riječi
skandal Namještanje utakmice HAOK Mladost

