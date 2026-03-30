VELIKO IME

Svjetska zvijezda navijat će za Zmajeve u Zenici: Evo tko stiže na utakmicu

Osvajač 24 naslova s Grand Slam turnira objavio je fotografiju najboljeg strijelca u povijesti Bosne i Hercegovine Edina Džeke nakon utakmice s Walesom i napisao "Bravo, Edine, bravo"

Reprezentativci Bosne i Hercegovine sutra od 20:45 igraju posljednju utakmicu u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nakon što su u Cardiffu svladali Wales boljim izvođenjem jedanaesteraca, sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuju četverostruke svjetske prvake - Italiju. 

Pobjednik tog susreta osigurat će nastup na svjetskoj smotri što bi za Bosnu i Hercegovinu bio drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Stadion se ekspresno rasprodao nakon što je BiH osigurala plasman u finale kvalifikacijskog turnira, a kako doznaje portal Klix.ba, na stadionu će biti i jedna od najvećih svjetskih sportskih zvijezda.

Podršku Zmajevima trebao bi pružiti po mnogima najveći tenisač svih vremena Novak Đoković. Osvajač 24 naslova s Grand Slam turnira objavio je fotografiju najboljeg strijelca u povijesti Bosne i Hercegovine Edina Džeke nakon utakmice s Walesom i napisao "Bravo, Edine, bravo", a sutra će Džeku i suigrače podržavati s tribine.
Još iz kategorije

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
CIES objavio procjenu tržišnih vrijednosti nogometaša HNL-a i Srbije, ovo su rezultati istraživanja

Svećenika progonio komunistički režim, 70-ih završio u zatvoru zbog Dinama: Klub ga je nagradio

