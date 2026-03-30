Ususret prijateljskoj utakmici

Pronašli smo Hrvata koji živi u Sao Paulu, otkrio nam je što Brazilci govore uoči Hrvatske

Soccer: International Mens Friendly-Brazil at France
Foto: Winslow Townson/REUTERS
Tomislav Dasović
30.03.2026.
u 06:00

Kladionice ipak tretiraju Brazilce kao favorite: koeficijent na njihovu pobjedu je 1,80, a na pobjedu Hrvatske je 3,90

Iz São Paula javio nam se brazilski Hrvat Vladimir Sesar, rođen 1987. baš u Sãu Paulu, IT-stručnjak, otac sedmero djece, navijač lokalnog diva Palmeirasa i naravno – hrvatske nogometne reprezentacije.

Sesar ovih dana pozorno prati brazilske medije pa nam prenosi sve zanimljivo što čuje ili pročita.

– Gledao sam neke sportske emisije na televiziji i u jednoj od njih postavljeno je pitanje: "Je li došlo vrijeme u kojemu su Hrvati favoriti protiv Brazilaca?" Da, ljudi su ovdje poprilično razočarani brazilskom reprezentacijom – kaže Sesar, pa citira njihova bivšeg reprezentativca:

– Cicinha, koji je nekada igrao za Real Madrid i brazilsku reprezentaciju, pitali su o tome je li Hrvatska favorit. Odgovorio je: "Vjerojatno i Hrvati tako misle, jer svi vide da mi nismo onako dobri kao što smo bili nekada".

Sesar prenosi i mišljenje kako "ni Ancelotti još nije dao svoj potpis na igru Brazila, i ne znam hoće li uspjeti".

– Brazil ima dobre igrače, u dobrim klubovima, ali izgleda kao da nema "dušu". Vini – za kojega svi misle kako je najbolji – igra kada mu se hoće, ponekad se ponaša kao dijete. Bruno Guimaraes, Raphinha, Marquinhos, Matheus Cunha... u brazilskim medijima cijenjeni su kao svjetske klase, a svi oni su dvije ili tri klase ispod primjerice Mbappéa. Ja mislim da bi jedino 18-godišnji Estevao iz Chelsea mogao biti svjetska klasa – dodao je Sesar.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

