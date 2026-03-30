Zbog legende iz regije podnijela je veliku životnu žrtvu, a nećete vjerovati što je često radila
Amra Džeko je bivša holivudska zvijezda koja je napustila glamur Los Angelesa zbog ljubavi prema BiH legendi Edinu Džeki. Dok kultni Edin vodi Bosnu prema novom svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac u životu.
Amra je imala uspješnu hollwoodsku karijeru, ali je na kraju odlučila posvetiti se obiteljskom životu. Njihova ljubavna priča službeno je započela 2011. godine u Los Angelesu kada je Edin boravio na pripremama s tadašnjim klubom Manchester Cityem.
Prve četiri godine vezu su održavali na daljinu, na relaciji Los Angeles – Manchester, a Amra je često letjela preko Atlantika kako bi bila s Edinom, samo 24 sata prije poslovnih obaveza modela i glumice.
Dok je Amra u Bosanskoj krajini snimala film 'Ja sam iz Krajine, zemlje kestena', Edin ju je posjećivao, a par je zajedno uživao u ljepotama rijeke Une pa je pao dogovor da ukoliko budu imalii žensko dijete, zvat će se upravo po rijeci.