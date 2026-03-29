FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta
Turska serija ''Sulejman Veličanstveni'' bila je jedna od najdugotrajnijih i najpamtljivijih koje su se emitirale u Hrvatskoj. Osim samog Sulejmana i Hurem, jedan od najupečatljivijih likova bio je i Zumbul-aga.
Dok je u seriji bio obrijan i skrivao kosu, u stvarnom životu Selim je bradati muškarac duge kose. To što je s godinama osijedio dalo mu je samo dodatnu dozu šarma, a na svojim društvenim mrežama često pokazuje da u luksuzu redovno uživa. Obožava precizno salivena odijela, redovno vježba te izgleda nevjerojatno dobro.
Inače, Selim ima vrlo zanimljivu životnu priču. Rođen je u Iraku u gradu Kirkuk, ali je u posljednjim danima iransko-iračkog rata regrutiran kao vojnik u 12. godini te ga je njegova obitelj ilegalno vratila u Tursku. On je svoje obrazovanje nastavio u Turskoj, gdje je 2000. diplomirao, a ubrzo počeo glumiti u Turskom narodnom kazalištu. Karijeru televizijskog i filmskog glumca počeo je 2006. godine.
Glumac je 14 godina bio s glazbenicom Bitter Barjaktar, ali je o njihovoj ljubavi u medijima dostupno vrlo malo informacija, a čak nije poznato ni imaju li zajedničku djecu. Nakon raskida s njom, Selim je ponovo pronašao ljubav u zagrljaju glumice Emel Karakose, a s njom je 1. svibnja 2023. stupio u brak.