Hrvatska Americi otela jednu od najtalentiranijih igračica svijeta: 'Igranje za Hrvatsku znači više od medalje sa SAD-om'

17-godišnja Olivia Vukoša jedna je od najtalentiranijih košarkašica na svijetu. Iako je rođena u New Yorku, odlučila je predstavljati Hrvatsku te je nedavno debitirala i za seniorsku reprezentaciju protiv Grčke u kvalifikacijskoj utakmici za Eurobasket. Njezin otac Damir potječe iz Crnog u blizini Zadra, a majka Jenny iz Primoštena pa je 195 cm visoka igračica odlučila predstavljati zemlju svojih roditelja.

U debiju je zabila 17 poena i uhvatila šest skokova te ukrala četiri lopte dok je protiv Sjeverne Makedonije ostvarila 'double-double' učinak s 15 poena i deset skokova. U razgovoru za Sportklub pričala je o brojnim temama, uključujući i zašto je odabrala igrati za Hrvatsku:

- Odabrala sam igrati za Hrvatsku umjesto za SAD jer mi igranje za Hrvatsku znači predstavljati moju obitelj i sve moje pretke. To mi je značilo puno više od osvajanja medalje sa SAD-om. Htjela sam to učiniti i svima pokazati da su u krivu jer je Hrvatska zemlja koja zaslužuje biti predstavljena, posebno kad je ženska košarka u pitanju i to mi puno znači. Tata je bio jako emotivan dok me gledao i dok je svirala himna. Stajati dok svira naša himna bila je zaista velika čast. Zato sam sretna zbog svoje odluke, a vidjeti sve te ljude kako navijaju za Hrvatsku bilo je nestvarno - rekla je.

Debi za seniorsku reprezntaciju upisala je u Šibeniku, gradu u kojem je rođen veliki Dražen Petrović, što je za nju također bilo vrlo emotivno:

- Bila je čast igrati u dvorani koja nosi ime Dražena Petrovića, i to nedaleko od mjesta odakle su mamini roditelji. Bilo je zaista posebno vidjeti cijelu obitelj na tribinama, kao i svu onu djecu koja su pratila utakmicu i na kraju čekala autograme. Jedan dječak me čak pitao za dres. To je nevjerojatno iskustvo kakvo rijetki dožive i sretna sam i ponosna što sam to iskusila.

Vukoša će ove sezone završiti sa sjajnom srednjoškolskom karijerom te će sljedeće jeseni igrati na prestižnom koledžu University of Conneticut (UConn), najtrofejnijem ženskom fakultetskom košarkaškom programu u Americi.