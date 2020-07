Njemački poduzetnik hrvatskog porijekla izmislio novi sportski gadget

U sklopu Duchess Fashion Showa koji je održan u hotelu Radisson Blu Split, po prvi put u Hrvatskoj predstavljen je iMatJet, novi hit proizvod na svjetskom tržištu. Ljubitelji aktivnosti na vodi konačno su došli na svoje.

Ivica Mataija, njemački poduzetnik hrvatskog podrijetla patentirao je sportski gadget koji je premijerno predstavio na Boat Showu u Düsseldorfu. Na moru, jezeru ili bazenu pravi hedonisti od sada mogu uživati u ugodnoj fotelji na električni pogon.

Daljinski upravljač u jednoj ruci, a osvježavajuće piće u drugoj ljetni odmor pretvorit će u potpun doživljaj.

- Na Boat Showu u Düsseldorfu svi su reagirali s oduševljenjem. Održivost projekta je ono što zanima i kupce i zainteresiranu javnost, jer naš proizvod je prije svega ekološki održiv te bez razvoja novih tehnologija ne bi bio moguć.

On naizgled djeluje isključivo kao premium ili skupa igračka, ali to nije. iMatJet nema cilj da bude pretenciozan već da vam pruži užitak u slobodnom vremenu na vodi - naglasio je Ivica Mataija. Elektromotor snage 500 watta postiže brzinu od 3 čvora, udobna fotelja koja se napuhuje u manje od 5 min dolazi u koferu koji se jednostavno i lako prenosi do plaže, bazena ili jahte.