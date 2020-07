Grabar-Kitarović bolja je i od britanskog lorda: Nagađanja o plaći zaboravite!

Premda je često slavila pobjede hrvatskih sportaša, dojučerašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovog je tjedna izborila prvu vlastitu, i to veliku, sportsku pobjedu. Naime, ako bismo cijelu priču gledali samo kroz prizmu izbornih brojki, onda možemo ustvrditi da je Grabar-Kitarović (52) prigodom izbora novih članova MOO-a nadvisila svjetsku atletsku legendu Sebastiana Coea (63).

A riječ je o srednjoprugašu (800, 1500 metara) koji je bio dvostruki olimpijski pobjednik, ali i vlasnik devet svjetskih rekorda od kojih je tri izborio u razdoblju od 41 dana. Eto, taj i takav ordenjem ovjenčani britanski lord – aktualni predsjednik Svjetskog atletskog saveza – imao je slabiji izborni rezultat od svoje nove hrvatske kolegice. Naime, od mogućih 85 glasova tijekom online glasovanja Coe je dobio 77 glasova “za” i čak osam “ne”, dok je Grabar-Kitarović od 89 vrijedećih glasova zavrijedila 86 klikova “za” i samo tri “protiv”. Zapravo, hrvatska članica MOO-a dobila je 96,6 posto simpatija olimpijskih kardinala, a Coe 90,5.

– Počašćena sam time, no nisam pratila tko će koliko glasova dobiti, već hoću li proći.

Nadam se da ćemo surađivati globalno

Treba reći još i to da je Grabar-Kitarović imala jednak izborni rezultat kao i princeza Reema Bandar Al-Saud (45), veleposlanica Saudijske Arabije u SAD-u. Štoviše, od hrvatske uzdanice dalje je “dobacila” samo Kubanka María de la Caridad Colón Ruenes (62), olimpijska pobjednica u bacanju koplja iz 1980. godine (88-1).

Predložio ju je osobno predsjednik Bach, izbor je bio formalnost, ali Grabar-Kitarović nije htjela ništa govoriti prije nego što bude izabrana:

– Nikad ne trčim pred rudo, a sada ću početi intenzivno djelovati na programu svog rada razmišljajući o aktivnostima koje se mogu organizirati u vrijeme ovakvih ograničenja u kretanju. Izazovna su vremena, toliko je restrikcija, puno je sportskih natjecanja odgođeno.

O tome kako je uopće došlo do njene kandidature, bivša predsjednica govorila je za Sportsku televiziju:

– Upravo je Bach bio taj koji me nazvao i pitao bih li se kandidirala za članicu MOO-a, rekavši mi da će on biti predlagatelj. Bila sam iznenađena, ali i oduševljena, bilo je to negdje nakon izbora. Gospodina Bacha znam već dugo jer smo se susretali na marginama različitih događanja. Recimo, kada god bih išla na sjednicu Opće skupštine UN-a, jedan od sastanaka bio bi i onaj s Bachom. Često smo razgovarali o sportu kao sredstvu implementacije ostalih milenijskih ciljeva, ali i o olimpijskoj diplomaciji. Činjenica je da se upravo za vrijeme Bachova vodstva dogodilo da su dvije Koreje na otvaranju Olimpijskih igara marširale zajedno, imale su i zajednički hokejski tim, a to je nešto što klasična diplomacija nije uspjela postići. Olimpijska diplomacija pomaže tamo gdje klasična zakazuje.

Da bi bila prihvaćena kao kandidatkinja, Grabar-Kitarović morala je proći kroz nominacijsko sito i rešeto pa tako i kroz Etičku komisiju MOO-a koju predvodi bivši glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.

– Najprije idete na Nominacijski odbor koji raspravlja svaku kandidaturu, a da bi dobio pozitivno mišljenje, svaki kandidat mora proći Etički odbor koji razmatra vašu biografiju, financije, vaš javni rad. Tek nakon toga vaše ime ide na Izvršni odbor MOO-a pa na Opću skupštinu.

Budući da je Bach najavio kandidaturu za još jedan mandat, donedavnu nam predsjednicu za neko vrijeme mogli bismo vidjeti i u nekim tijelima ili komisijama MOO-a.

– Vjerujem da ćemo tijesno surađivati ne samo na lokalnoj nego i na globalnoj razini posebno se posvećujući dijelovima svijeta koji su manje razvijeni i gdje je djeci i mladima sport manje dostupan. Cilj mi je raditi globalno, a ne lokalno.

Savjesno ću obavljati posao

Svi članovi MOO-a imaju VIP status prigodom putovanja i radnih zadataka uz dnevnicu, a to je sam Bach objavio još prije pet godina, od 450 USD. A imaju i pravo na 7000 USD godišnje za administrativne troškove ureda.

– Sve špekulacije o velikoj plaći zaboravite, ovo je volonterski rad, no ja ću raditi koliko god bude moguće pored obveza koje ću imati u upravnim vijećima raznih institucija diljem svijeta čija sam, u međuvremenu, postala članica. Više ću se angažirati od jeseni, a do tada me čeka nekoliko tjedana rješavanja zdravstvenih problema o kojima još nisam progovorila javno. U pitanju su neke sportske ozljede, a sada imam vremena za fizikalnu terapiju.

Prije ove počasti i posla predsjednice države Grabar-Kitarović obnašala je posao pomoćnice glavnog tajnika NATO-a, ministrice vanjskih poslova, ali i veleposlanice u SAD-u.

– Ova će funkcija biti nekako ležernija, no, rekla bih, jednako odgovorna i jednako zahtjevna. I ona će zahtijevati puno rada a pretpostavljam, i javnih nastupa, ali drugačije prirode nego do sada.

Novoimenovane članice HOO-a nije bilo u javnosti sve od odlaska s mjesta predsjednice države. Kakav je sada njen režim života?

– Otprilike kao i vaš. Samoizolacija, mjere distanciranja, pokušavam u kući napraviti što je više moguće i pomoći djeci. Radim i na svom doktoratu.