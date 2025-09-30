Njemačka legenda u suzama na komemoraciji za Pilića: 'Da nije bilo šjor Nikole, ne bi bilo ni mene'

Nakon što je u proteklu subotu pokopan u Opatiji, jučer je u zagrebačkom hotelu Sheraton održana komemoracija za bivšeg tenisača i izbornika hrvatske Davis cup reprezentacije Nikolu Pilića, koji je prošlog ponedjeljka preminuo u 87. godini. U zagrebačkom su se hotelu Sheraton, uz obitelj i prijatelje, pojavila mnoga poznata lica. S teniske scene bili su tu legendarni Boris Becker i Michael Stich te hrvatski velikani Ivan Dodig, Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a iz javnog života glumac Rade Šerbedžija te bivši ministar financija Zdravko Marić, danas predsjednik Hrvatskoga teniskog saveza.

Od 502. do 2. mjesta

Najemotivniji govor održao je Michael Stich, koji je bio duboko vezan za Nikolu Pilića. Naime, Nikola mu je bio osobni trener u trenutku kada je bio 502. igrač svijeta. Nakon rada s Pilićem Stich je došao do drugog mjesta na svjetskoj rang-listi, bio je stožerni igrač u Davis cupu kada je Njemačka triput osvajala "salataru". Na kraju krajeva, Stich je uz Pilića osvojio i Wimbledon kada je 1991. na turnir došao kao 22-godišnjak, igrač koji je obećavao, ali kojeg nitko nije vidio kao glavnog favorita. U polufinalu je svladao tadašnjeg branitelja naslova i svjetskog broja jedan Stefana Edberga, a u finalu je nadjačao Beckera.

– Da nije bilo Nikole, ne bi bilo ni mene. Za sve moje rezultate i uspjehe on je najzaslužniji – rekao je u suzama Stich.

Stich i Becker nikad nisu razgovarali jedan s drugim. Bilo je veliko rivalstvo između njih. Nikada zajedno nisu igrali u Davis Cupu.

– Trebalo je mnogo diplomatskih vještina. Obojica su bila igrači svjetske klase, visoko motivirani, ali morao sam ih okupiti kako bi za Njemačku u paru osvojili zlatnu olimpijsku medalju 1992. u Barceloni – rekao je jednom prilikom Pilić

Na komemoraciju je došla cjelokupna njemačka teniska reprezentacija, koja je s Pilićem osvajala Davis Cup – Michael Stich, Boris Becker, Carl-Uwe Steeb, Erik Jelen, Patrik Kuhnen i Mar-Kevin Goellner, uz predsjednika Njemačkoga teniskog saveza (DTB) Dietloffa von Arnima. Biranim riječima od Pilića su se oprostili članovi hrvatske reprezentacije, koja je 2005. pod njegovim vodstvom osvojila Davis Cup, Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a Teniski savez Srbije zastupao je izvršni direktor Dušan Orlandić.

– S velikim pijetetom i drhtanjem u glasu govorimo o rezultatima i svemu onome što je Nikola Pilić učinio. Citirat ću jednoga od najvećih svjetskih pisaca, a što je i Mario Ančić učinio u Opatiji prije dva dana na posljednjem ispraćaju: "Nemojmo plakati zato što je nečemu došao kraj, nego budimo ponosni i smijmo se jer se dogodilo" – rekao je, među ostalim, predsjednik Hrvatskoga teniskog saveza Zdravko Marić.

U ime obitelji zahvalila je Nikolina kći Danijela, a svoj je doprinos dao i glumac Rade Šerbedžija, koji je s Nikolinom suprugom Mijom dijelio prostor na kazališnim daskama. On je izrecitirao nekoliko stihova Tina Ujevića, a prisjetio se i susreta Nikole i supruge Mije.

– U to vrijeme Mija Adamić bila je jedna od najzgodnijih glumica u bivšoj Jugoslaviji. Došao je Nikola i osvojio je u kratkom roku. Prohodali su 1969. godine, a vjenčali su se 1971. u Londonu – rekao je Šerbedžija

Na vjenčanju Elizabeth Taylor

Na velikom svadbenom slavlju, koje su snimali fotografi svjetskih agencija i o kojem se još mjesecima govorilo, bilo je i prvih pedeset tenisača svijeta. Imali su ukupno tri slavlja, a na trećem, u Gstaadu u švicarskim Alpama, osobno su im čestitali poznati američki glumački par Richard Burton i Elizabeth Taylor, koji su se tamo slučajno zatekli. Kći Danijelu dobili su mjesec dana nakon vjenčanja, a poslije i sina Niku. Postali su baka i djed 2012. godine.

Nikola Pilić pokopan je u najužem krugu u subotu na groblju u Opatiji, a iza njega je ostala velika teniska ostavština – igračka, trenerska i izbornička.