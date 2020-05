Njegova idila u Hrvatskoj je završila, vraća se u zemlju najpogođeniju koronom

S obzirom da najnovije informacije pristigle preko Atlantika kažu da će NBA liga dovršiti prekinutu sezonu, put SAD-a krenut će Europljani koji su vrijeme pandemije koronavirusa proveli u svojoj domovini pa tako na put kreće i pomoćni trener Memphis Grizzliesa Neven Spahija (57).

- Ja sam u Hrvatsku doputovao još 21. ožujka, deset dana nakon prekida sezone, i svoj boravak u Hrvatskoj i Sloveniji iskoristio sam na najbolji mogući način. Proveo sam kvalitetno vrijeme sa svojim najbližima pa sam tako i s kćerima bio više nego inače. Dakle, s privatne strane sam profitirao, no mogu reći i da se dosta radilo jer sam držao on-line seminare, komunicirao s klubom, radio na sebi...

Radio je i na kući koju gradi na imanju s velikim maslinikom, u zaleđu Šibenika, točnije u Danilskom polju.

- Odlučio sam se maknuti iz gradske vreve jer ja sam umoran od grada. Ja sebe ne vidim niti u kafićima, meni treba mjesto gdje ću napuniti baterije, gdje ću provoditi kvalitetno vrijeme, čitati, opustiti se... Ja svoj dan više ne vidim u gradu.

No, ta idila privremeno završava jer se u srijedu Neven vraća u zemlju koja je, barem po brojkama, najpogođenija ovom virusnom pošasti. Iznenađuje li ga da se to dogodilo zemlji za koju se vjerovalo da ima najbolju medicinu na svijetu?

- Ne, jer kao što je to rekao vodeći američki imunolog Anthony Fauci, niti jedan zdravstveni sustav nije bio dizajniran za ovu bolest. Uostalom, osim što je riječ o mnogoljudnoj zemlji od 330 milijuna stanovnika, riječ je i o vrlo otvorenoj zemlji u kojoj su najveće migracije ljudi iz cijelog svijeta. No, uvjeren sam da kada se cjepivo otkrije, Amerika će biti vrlo učinkovita i njen ekonomski oporavak bit će brži nego kod drugih.

A ekonomija je i jedan od razloga nastavka NBA sezone protivno ideji da se sve poništi i da se svi okrenu sljedećoj sezoni.

- Ako se liga ne nastavi igrači ne bi primili 25 posto svojih ugovora, a to je ogroman novac. Uostalom, svi to žele, ne samo igrači već i vlasnici klubova, igrači, vodstvo lite. Sport u Americi nije samo ogroman biznis već i nešto što utječe na stanje duha, nega vrsta religije, nešto neizostavno.

Bilo je najavljeno da će se odluka o nastavku sezone donijeti ovaj petak, no to je prolongirano. No, ono što se sada spominje jest da bi 31. srpnja bio prvi dan nastavka.

- U četvrtak se donosi odluka sa svim detaljima, a vrlo je vjerojatno da igrati neće oni klubovi koji nemaju izgleda za doigravanje i da bi se sve svelo na 20 do 22 kluba. A oni koji će igrati, po meni, trebali bi proći barem mjesec dana priprema. O formatu dovršavanja sezone još uvijek se raspravlja, ali je jasno da će se igrati bez publike što će biti vrlo neobično i to neće biti isti doživljaj. Inače, za pripreme će biti nužno minimalno mjesec dana, a trebat će odigrati i pokoju utakmicu prije onih natjecateljskih.

Lokacija završnice, a to je Disney World, na Floridi je, čini se, definirana.

- To je, u ovakvim okolnostima, jedino moguće. Jer, tamo ima dovoljan broj luksuznih hotela u kojima bi sve momčadi mogle imati zaseban smještaj, da se ne miješaju. Dakako, još uvijek ostaje pitanje testiranja kao i što s članovima obitelji za koje moraju biti ista ograničenja. Preveliki je to ulog da bi se nekome dozvolilo da to poremeti. No, pretpostavka je da bi se obitelji priključile tek u onom završnom dijelu kada bi već neke momčadi otpale iz igre i otišle kući.

Taj kasni završetak ove sezone uvjetuje i kasniji početak nove.

- Ako gledamo standardnu dinamiku NBA sezone, onda sljedeća neće početi prije Božića, a ideja početka sezone u to vrijeme godine postojala je i prije ove pandemije.

A tu dolazimo do vrlo neugodne činjenice po hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ali i ne samo nju, koja mora biti spremna igrati olimpijske kvalifikacije u Splitu bez svojih NBA igrača?

- Osim onih koji se ne plasiraju u doigravanje pa odmah nastave s reprezentacijom, niti jedan drugi NBA igrač neće moći igrati olimpijske kvalifikacije. Osim toga, takva situacija sugerira da ni SAD na Olimpijskim igrama ne bi nastupio sa svojim najboljim košarkašima. No, koga nema bez njega se mora, a ako postoji iti jedna olakotna okolnost onda je to ona koja kaže da niti kod drugih neće biti najboljih. Primjerice, Njemačka će teško doći do svog prvog razigravača Schrodera.

No, zato bi Rusija mogla biti u dobroj situaciji.

- Da, Rusi imaju dosta euroligaških igrača u svojim euroligaškim klubovima, baš kao i Njemačka. A mi imamo samo jednog euroligaškog igrača koji je na raspolaganju. Ako imamo Ukića, Simona, Bogdanovića, Šarića i Zubca to je jedna priča, a ako nema ove trojice NBA-jevaca onda je to posve drugačija momčad. U tom slučaju do izgražaja dolaze i zemlje koje imaju jače nacionalne lige.

Kao bivši izbornik Neven sa zanimanjem prati rad aktualnog izbornika Veljka Mršića za kojeg ima riječi hvale.

- Veljko ima jako ozbiljan pristup, temeljit, radan i ovo što je dosad napravio je jako dobro. Vratio je igrače bez kojih se nisu mogle proći kvalifikacije i napravio dobru kemiju. Vi ne možete dobiti nikoga ako vam Ukić ne igra i koliko sam sretan zbog njega toliko sam nesretan zbog toga što nismo proizveli igrača koji će ga nadomjestiti na toj razini. Proći olimpijske kvalifikacije bez naših najboljih NBA igrača bilo bi remek djelo, najveće ugodno iznenađenje naše košarke u posljednjih 20 godina, i ja Veljku to želim no to mu ne treba stavljati na teret.

Posebice ne zato što mu nedostaje igrača visoke srednje klase, onih koji nisu NBA ili euroligaški igrači, a imaju svoju vrijednost.

- Mi imamo talentiranih klinaca, ali nemamo klubova koji ih mogu razviti odnosno zadržati pa nam dečki jako mladi odlaze van. Posebice oni koji su NBA talenti, oni sada idu izravno u NBA. Urušio nam se cijeli sustav jer klubove vode ljudi koji o sportskim programima znaju nedovoljno ili ništa. Slabljenjem gospodarstva i odlaskom sponzora, klubove su preuzeli gradovi pa ih vode ljudi koji su možda vodili javna poduzeća. A kada je tako onda ispaštaju treneri i u njih se upire prstom, javno ih se proziva, a oni nemaju niti uvjeta da dokažu svoje znanje. Štoviše, oni koji rade s najmlađima su podplaćeni no i takvi rade dobar posao jer kada bismo vratili sve naše igrače u Hrvatsku tek onda bismo vidjeli što su treneri naših mlađih uzrasta napravili. Nažalost, da bi razvio igrača moraš biti jak klub, a kako njih nema onda i struka izumire. Ako se ovako nastavi bit će kao prije 50 godina. Ljudi će dopodne raditi neki drugi posao, a popodne će voditi treninge.

Spahija se trenerski afirmirao u Ciboni, klubu koji je spao na vrlo niske grane pa su sve glasniji poklonici kluba koji ne žele prihvatiti priče da se taj klub ne može bolje voditi.

- Naravno da može. Novac je bitan, ali nije presudan i bez tehnološkog znanja i iskustva novac ne vrijedi ništa. Mi sve ove godine nismo stvorili sportske djelatnike koji bi provodili sustavnu sportsku politiku, koji bi znali upravljati novcem i to je najslabija karika hrvatske košarke. Uostalom, recite vi meni tko je prošle sezone bio sportski direktor Cibone?

Na to protupitanje htjeli smo odgovoriti da taj posao vjerojatno zajednički rade direktor Čavlović, prvi trener Velić i kapetan Rozić koji sportski direktor tek treba postati.

- Jedini je odgovor da ga nije bilo. Dajte mi navedite jedan klub u Europi ranga Cibone, kluba s takvom poviješću i uspjesima, koji nema sportskog direktora.

Uz najbolju volju, takvog se nismo dosjetili.

- Ja nemam više ambicija niti volje da ja tu nešto preuzmem. Bivši sam trener Cibone i bivši izbornik i jedino što ja želim jest da naša košarka bude uspješna i da moji kolege treneri imaju što mirnije uvjete za rad. Ja ne da imam pravo konstatirati činjenice koje su čudne nego neću stati pričati dok god mogu na neto ukazati i uopće me ne zanima da li će to nekog uvrijediti.

Nedostatak jasne sportske politike isčitava se i iz činjenice da treneri hrvatskih klubova nemaju kredit za razvoj mladih igrača koja podrazumijeva i gubljenje utakmica.

- Trener mora pobjeđivati, a ako gubi onda ide kući. Vratit ću se samo na zadnji slučaj Roka Prkačina, najboljeg kadeta Europe čiji glavni konkurent Garuba već igra u jednom Realu, a ovaj nema jasnu ulogu u Ciboni. Oni koji misle da je to odluka trenera Velića ti se varaju jer i to je pitanje sportske strategije kluba. Nažalost, mi više nemamo ljude koji poznaju tu problematiku, taj proces razvoja igrača, i treneri su tu usamljeni, stalno pod pritiskom rezultata.

Može li se dogoditi da jedan drugoligaš, bivši Rudeš preimenovan u Dinamo, ima više navijača nego nekad velika Cibona? A riječ je o klubu u kojem je Neven već devet godina dopredsjednik.

- Ne mogu to obećati, no ja se nadam da će se to i dogoditi. Mi ne možemo stati u istu rečenicu s Cibonom koja je jedan od najpoznatijih košarkaških brendova u Europi, no mi nudimo novi početak. Kroz jedan start-up radit ćemo na sportskom i poslovnom programu i nadam se da ćemo zaintrigirati ljude i dovesti ih u dvoranu. Zasad smo još na amaterskoj razini, no to tko u klubu radi i kako radimo daje mi naznake da bi uz neke sponzore u godinama koje dolaze doista mogli nešto i pružiti.

Na Cibonu ga, u Memphisu, podsjeća Scoonie Penn, bivši razigravač Cibone, a danas pomoćni trener Grizzliesa.

- Gotovo pa ne prođe dan da između nas dvojice nema nekih dosjetki na temu njegova igranja u Zagrebu.

Kao bivši trener nekolicine euroligaša (Cibona, Makabi, Baskonia, Fenerbahce) iznenađen je što je Euroliga odustala od nastavka sezone.

- To vam je sam dokaz koja je razlika u uvjetima između NBA lige i Eurolige. Ovdje u Europi jednu su za, drugi za ne i s obzirom da nema sloge vodstvo Eurolige odustane od sezone. U NBA također ima različitih mišljenja, ali se ona manjina prikloni većini. Jako je važna i sposobnost dobre organizacije pa zato i nije čudno što će od svih relevantnih nacionalnih liga nastavljena biti samo ona njemačka jer je riječ o organiziranoj državi. Uostalom, nije slučajno da se i njihova nogometna Bundseliga prva vratila na teren.

