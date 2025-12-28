Tuga za Štefanjem, taj dan bio je svetinja za sve igrače

Malonogometni turnir Kutija šibica došao je polako do svoje završnice. Danas će se odigrati utakmice četrvrtfinala glavnog turnira, te utakmice polufinala veterana i žena. Zanimljivo je da ćemo na glavnom turniru dobiti novog pobjendika jer nijedna od osam momčadi, koliko ih je ostalo, do sada nikad nije osvajala turnir. Istina, u svakoj od momčadi ima igrača koji su osvajali Kutiju ali s nekim drugim momčadima. Ista stvar je i na turniru veterana gdje ćemo također dobiti nove pobjednike. Na ženskom turniru sva četiri sastava iz polufinala do sada su osvajali Kutiju šibica. Dinamo i Michelie Tomić po dvaput, MC Plus Agram i Alumnus po jednom.

Četvrtfinale je novi turnir

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nekada su se utakmice četvrtfinala igrale na Štefanje, 26. prosinca. Za svakog zaljubljenika u mali nogomet taj dan bio je svetinja. To nije bio samo dan četvrtfinalnih okršaja; bio je to vrhunac turnira, dan kada su tribine Doma sportova, u koji se turnir preselio još 1977. zbog velikgo zanimanja, pucale po šavovima. Doći do Štefanja značilo je uspjeh. Za stotine ekipa koje su započinjale natjecanje, plasman među osam najboljih bio je ravan osvajanju trofeja. Tog dana započinjao je jedan sasvim novi turnir, onaj u kojem favoriti više nisu postojali, a svaka se utakmica pretvarala u dramatičnu bitku na život i smrt. Atmosfera je bila naelektrizirana, zrak je vibrirao od navijanja, a pobjeda je nosila slavu koja se pamtila zauvijek. Međutim, posljednjih godina ta tradicija, taj kultni status Štefanja, počeo je blijedjeti.

Prvi udarac stigao je 2020. godine kada turnir, zbog pandemije koronavirusa, nije ni održan. No, pravi šok za nostalgičare uslijedio je nedavno. Prvo je 2024. godine odjeknula vijest da je "Kutija ostala bez Štefanja", a onda je 2025. ta promjena postala još očitija. Zbog dugoočekivane i prijeko potrebne obnove Doma sportova, turnir se morao preseliti na druge lokacije, uključujući i dvoranu Košarkaškog centra Dražen Petrović, popularnu Cibonu. Ta logistička nužnost donijela je promjene u rasporedu koje su u potpunosti izbrisale tradicionalni termin četvrtfinala. Štefanje, kakvog smo poznavali, nestalo je. Nestao je onaj jedinstveni osjećaj iščekivanja, cjelodnevna malonogometna fešta koja je bila kruna blagdanskog razdoblja. Iako se turnir i dalje igra, a organizator, Podružnica Upravljanje sportskim objektima, ulaže goleme napore da održi visoku razinu, mnogi se pitaju je li s nestankom Štefanja Kutija izgubila dio svog identiteta, onaj nematerijalni, emotivni kapital koji ju je činio toliko posebnom.

Koliko je Štefanje bilo važno i kakve je priče ispisivalo, možda najbolje svjedoči izdanje turnira iz 2021. godine. Taj 26. prosinca ostat će upamćen kao jedan od najemotivnijih dana u bogatoj povijesti Kutije. U središtu pozornosti bila je ekipa "Keta Bandić", sastavljena od prijatelja Krešimira Kete Bandića, mladog vratara iz Širokog Brijega koji je tragično preminuo u 23. godini života od zatajenja srca. Njegovi prijatelji, shrvani golemim gubitkom, odlučili su mu odati počast na najljepši mogući način, na mjestu koje je obojici značilo sve, na parketu Kutije šibica. Okupili su momčad pod njegovim imenom i krenuli u pohod ne samo na trofej, već na nešto puno veće, na pobjedu za svog prijatelja.

Bandić je uspio

Tog Štefanja 2021. godine, dvorana je disala kao jedno s momcima iz ekipe Keta Bandić. Svaki njihov potez, svaka obrana i svaki gol bili su popraćeni ovacijama publike koja je prepoznala dubinu njihove misije. Nisu igrali samo za sebe, igrali su za uspomenu, za prijateljstvo koje ni smrt nije mogla prekinuti. Kako su prolazili prepreku za preprekom, priča je postajala sve veća, a pritisak i emocije rasli su do neslućenih razina. U konačnici, uspjeli su. Osvojili su turnir.

Raspored – glavni turnir, četvrtfinale. Juicy Maraska – Unijabeton (17.40 sati), CB Downtown – MNK Tići (18.40), Databox – Franko's (19.40), Konoba Didov San – Mobitel popravljaona&Windor (20.40); veterani – polufinale: Poliklinika Ribnjak – Raja iz Sarajeva (15.40), CB Sport&SC Flegar Zloćo i prijatelji – Corte bar Trogir (16.40), žene – polufinale: ŽNK Dinamo Zagreb – ŽMNK Alumnus Barber shop Sabo (14), MNK MC Plus Agram – Michieli Tomić (14.50)