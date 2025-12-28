Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ATELTIKA

Fantasična juniorka danas ganja svjetski rekord

Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 10:58

Inače, Jana je trenutačno na 14. mjestu u petoboju svih vremena u konkurenciji do 20 godina

Danas bi se atletska dvorana na zagrebčakom Velesajmu mogla ponovno upisat u povijest. Naime, Jana Koščak će danas, na mitingu Agrama, pokušati srušiti svjetski juniorski rekord u petoboju. Bit će to njezino posljednje natjecanje kao juniorka jer već od 1. siječnja 2026 godine postaje seniorka, odnosno mlađe seniorka. Jana je aktualna svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju te aktualna svjetska mlađejuniorska (U18) rekorderka u petoboju. Svjetski mlađejuniorski rekord postavila je upravo u atletskoj dvorani Zagreb 26. veljače 2023. godine s 4585 bodova.

Jana je ove godine, 2. veljače, u Tallinnu postavila hrvatski seniorski, a ujedno i juniorski, rekord u petoboju s 4478 bodova. Vlasnica svjetskog juniorskog rekorda u petoboju kojeg će Jana pokušati nadmašiti je Ukrajinka Alina Shukh s 4542 boda, a postavljen je 4. veljače 2017. godine. Da bi Jana nadmašila rekord Ukrajinke morat će napraviti odlične rezultate u bacanju kugle i utrci na 800 metara. Naravno i zadržati nivo svojih rezultata u utrci an 60 metara prepone, dalju i visu. U petoboju će se s Janom danas nadmetati sestra Klara i Viktoria Vujović. Sve tri su članice kluba Sloboda iz Varaždina.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Inače, Jana je trenutačno na 14. mjestu u petoboju svih vremena u konkurenciji do 20 godina. Na listi svih vremena u konkurenmciji do 18 godina je na prvom mjestu. Jana će sljedeće godine glavni ciljevi biti nastupit na europskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj, te na otvorenom EP-u u Birminghamu.
Ključne riječi
svjetski rekord petoboj Atletika jana koščak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!