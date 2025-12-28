Fantasična juniorka danas ganja svjetski rekord

Danas bi se atletska dvorana na zagrebčakom Velesajmu mogla ponovno upisat u povijest. Naime, Jana Koščak će danas, na mitingu Agrama, pokušati srušiti svjetski juniorski rekord u petoboju. Bit će to njezino posljednje natjecanje kao juniorka jer već od 1. siječnja 2026 godine postaje seniorka, odnosno mlađe seniorka. Jana je aktualna svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju te aktualna svjetska mlađejuniorska (U18) rekorderka u petoboju. Svjetski mlađejuniorski rekord postavila je upravo u atletskoj dvorani Zagreb 26. veljače 2023. godine s 4585 bodova.

Jana je ove godine, 2. veljače, u Tallinnu postavila hrvatski seniorski, a ujedno i juniorski, rekord u petoboju s 4478 bodova. Vlasnica svjetskog juniorskog rekorda u petoboju kojeg će Jana pokušati nadmašiti je Ukrajinka Alina Shukh s 4542 boda, a postavljen je 4. veljače 2017. godine. Da bi Jana nadmašila rekord Ukrajinke morat će napraviti odlične rezultate u bacanju kugle i utrci na 800 metara. Naravno i zadržati nivo svojih rezultata u utrci an 60 metara prepone, dalju i visu. U petoboju će se s Janom danas nadmetati sestra Klara i Viktoria Vujović. Sve tri su članice kluba Sloboda iz Varaždina.

Inače, Jana je trenutačno na 14. mjestu u petoboju svih vremena u konkurenciji do 20 godina. Na listi svih vremena u konkurenmciji do 18 godina je na prvom mjestu. Jana će sljedeće godine glavni ciljevi biti nastupit na europskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj, te na otvorenom EP-u u Birminghamu.