Najviši gost Večernjakove televizije ikad: 'Htio sam igrati u što više zemalja da upoznam što više svijeta'

U studiju Večernjakove televizije ovog smo tjedna ugostili najvišeg gosta kojeg smo dosad imali. Višeg i od naših iznimno visokih prijašnjih košarkaških gostiju Ivice Zupca (215 cm) i Stojka Vrankovića (217 cm).

Bruno Šundov poseban je gost po nekoliko kriterija. Osim što je s 221 centimetrom najviši igrač koji je ikad zaigrao za neku hrvatsku reprezentaciju on je nedostižan i po činjenici da je u karijeri igrao za 37 klubova u 17 zemalja.

- Htio sam igrati u što više zemalja da upoznam što više svijeta - kazao je Bruno i u našem studio ispričao zgode i nezgode iz određenih dijelova svijeta pa je tako kazao u kojoj zemlji si je sam morao kupiti krevet odgovarajućih dimenzija jer to za njega nije htio učiniti njegov tadašnji klub.

A igrao je u Nikaragvi te u tri zemlje Bliskog Istoka među kojima je i Iran kojeg se iskustva i danas rado sjeća. No, igrao je i u pet klubova NBA lige i to s velikanima poput LeBrona Jamesa, Dirka Nowitzkog i Stevea Nasha.

Ispričao nam je i kako je kao 18-godišnjak, protiv svoje volje, završio u NBA ligi i što je sve ondje kao "gušter" morao trpjeti ali i kako je on, kada je stekao određeni staž, jednu buduću veliku NBA zvijezdu poslao po krafne i novine.

S obzirom na to da je u Splitu pokrenuo sportsku konferenciju, koja će se ove godine održati 21. i 22. travnja, Bruno nam je otkrio koje će se sve poznate sportske osobe pojaviti kao sudionici pa tako i kako je uspio pridobiti aktualnog svjetskog teškaškog prvaka Toma Aspinalla. A kazao nam je i koje sve slavne svjetske sportske zvijezde planira dovesti u narednim izdanjima Split Sports Festivala.