Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NBA u našem studiju

Najviši gost Večernjakove televizije ikad: 'Htio sam igrati u što više zemalja da upoznam što više svijeta'

Zagreb: Bruno Šundov u studiju Večernjeg lista
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/10
Autor
Dražen Brajdić
11.04.2026.
u 13:10

Bruno Šundov ispričao nam je zgode i nezgode iz karijere koju je obilježilo igranje u čak 37 klubova u 17 zemalja i gdje si je morao sam nabaviti krevet za svoje natprosječne gabarite (221 cm)

U studiju Večernjakove televizije ovog smo tjedna ugostili najvišeg gosta kojeg smo dosad imali. Višeg i od naših iznimno visokih prijašnjih košarkaških gostiju Ivice Zupca (215 cm) i Stojka Vrankovića (217 cm).

Bruno Šundov poseban je gost po nekoliko kriterija. Osim što je s 221 centimetrom najviši igrač koji je ikad zaigrao za neku hrvatsku reprezentaciju on je nedostižan i po činjenici da je u karijeri igrao za 37 klubova u 17 zemalja.

- Htio sam igrati u što više zemalja da upoznam što više svijeta - kazao je Bruno i u našem studio ispričao zgode i nezgode iz određenih dijelova svijeta pa je tako kazao u kojoj zemlji si je sam morao kupiti krevet odgovarajućih dimenzija jer to za njega nije htio učiniti njegov tadašnji klub.

A igrao je u Nikaragvi te u tri zemlje Bliskog Istoka među kojima je i Iran kojeg se iskustva i danas rado sjeća. No, igrao je i u pet klubova NBA lige i to s velikanima poput LeBrona Jamesa, Dirka Nowitzkog i Stevea Nasha.

Ispričao nam je i kako je kao 18-godišnjak, protiv svoje volje, završio u NBA ligi i što je sve ondje kao "gušter" morao trpjeti ali i kako je on, kada je stekao određeni staž, jednu buduću veliku NBA zvijezdu poslao po krafne i novine.

S obzirom na to da je u Splitu pokrenuo sportsku konferenciju, koja će se ove godine održati 21. i 22. travnja, Bruno nam je otkrio koje će se sve poznate sportske osobe pojaviti kao sudionici pa tako i kako je uspio pridobiti aktualnog svjetskog teškaškog prvaka Toma Aspinalla. A kazao nam je i koje sve slavne svjetske sportske zvijezde planira dovesti u narednim izdanjima Split Sports Festivala.
Ključne riječi
košarka nba Bruno Šundov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!